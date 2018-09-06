Калужанин год танцевал в Большом театре

06.09.2018 11:54 1335

Калужский танцор, хореограф и преподаватель Артур МИКОЯН участвовал в необычном проекте, который наделал много шума в Большом театре. Этот спектакль ошеломил зрителей синтезом классической музыки и текста, перенесёнными в некую фантастическую реальность.

В Москву на кастинг

— Звонит мне как-то Наталия Новичкова — мой бывший педагог из Московского университета культуры и искусств — и говорит, что Большой набирает артистов для участия в экспериментальном спектакле и нужен один-единственный исполнитель-мужчина. Причём это было в 10 утра, а в 12 уже заканчивалась регистрация на кастинг. Я, конечно, загорелся, но меня мучили сомнения: надо или не надо отправлять резюме. Звоню своему педагогу Валентине Георгиевне Евтеевой — она сразу же поддержала: «Отправляй, конечно!» И я отослал резюме за 15 минут до окончания регистрации. В тот же день мне перезвонили и пригласили на просмотр.

Приезжаю в Москву. Захожу в класс. Народищу — тьма, а выбирают одного. Вокруг — множество уникальных танцоров: рост, фактура, а какие прыжки! Конкуренция бешеная. Нам предстояло пройти 6 туров: классический станок, классическое аллегро, модерн-техника, экстремальная техника, трюки и актёрское мастерство. Далее — собеседование с представителями театра: с главным дирижёром Большого, режиссёром… В общем, собралась целая когорта звёзд, народных артистов и т.п.

Мне кажется, я никогда в жизни не танцевал так, как тогда на кастинге: глубокие плие, лёгкие прыжки, замысловатые позы… После первых туров многие отсеялись, осталось 18 человек. А впереди были трюки и актёрское мастерство. Трюки я делаю свободно, завязываюсь в любые узлы: гибкость позволяет. А на актёрском мастерстве нам сказали: «Танцуйте внут­ренними органами». И я начал импровизировать — будто разрываю себя, ломаю тело. Придумывал всё на ходу.

Кастинг проходил с 11 утра до 11 вечера. Ни обеда, ни перерыва. Мы уже все были измотаны, когда объявили результаты и назвали моё имя. Я заплакал! Ведь столько было на кастинге великолепных артистов!

Все здороваются

— Со мной заключили контракт на год — на то время, пока будет идти спектакль. В марте 2017-го начались репетиции и продлились 3 месяца. Они проходили в залах миманса и в балетном Большого театра. Я ходил мимо зала Галины Улановой; в своё время Светлана Захарова репетировала там вариации «Жизели». Я видел Артёма Овчаренко, блестящих прима-балерин, известных во всем мире, — Евгению Образцову, Ольгу Смирнову. Осознавать, что находишься рядом с ними — просто восторг!

В Большом театре принята своя культура поведения. Все друг с другом здороваются, все приветливы, нет хмурых лиц. Может быть, это искусственно, наигранно. Но атмосфера какой-то взаимности всё же чувствуется.

Апокалиптическая «Снегурочка»

— Очень понравилось работать с режиссёром Александром Тителем — лауреатом национальной премии «Золотая маска». Он поставил огромное количество опер. Это профессионал высочайшего класса.

Спектакль, в котором я участвовал, назывался «Снегурочка». За основу была взята классичес­кая опера Римского-Корсакова, но в искажённой вариации. У Татьяны Толстой есть произведение «Кысь», написанное в стиле пост­апокалиптической антиутопии. Спектакль, который поставил Титель, — это синтез прекрасной сказки и оперы в том же постапокалиптическом стиле.

По сюжету прошло 200 лет. На Земле что-то произошло: ядерная война, техногенная или экологическая катастрофа — неизвестно. После чего выпал снег, и зима длится много лет… Мы исполняли роль прислужников царя Берендея, которые видят будущее. Мы и не живые люди, и не умершие — некие существа, оставшиеся после глобальной катастрофы. Уже огромное количество лет живём на болотах. Поэтому мы грязненькие, с перебинтованными головами, все в синяках и ссадинах. Сначала появляемся на сцене в телогрейках, а когда приходит наше время, сдираем себя всё — остаёмся в ботинках, шортах, бинтах и показываем свою экспериментальную, яркую хореографию.

Хореограф спектакля — Лариса Александрова. Её хореография — сложная, объёмная, очень талантливая. И она даёт возможность по-новому слушать музыку. Это такая глобальная душевная история. Лариса интересно реализует свои мысли. Она много с нами разговаривала и каждый раз приходила с балетным клавиром. Хорео­графию мы разводим не по музыке, а по нотам. Лариса открывала клавир, называла ноты. Мы работали в абсолютной тишине, а уже потом делали всё под музыку. Для меня это было фантастикой! Такие находки я теперь использую на занятиях со своими студентами и на мастер-классах.

Спектакль длился 3 часа 10 минут с антрактами, и все 4 акта мы находились на сцене. Премьера состоялась в июне 2017 года — летом, а весь спектакль идёт снег, и люди погружаются в зиму. Отзывы были разные: кому-то не понравилось, кто-то — в восторге. Сколько людей — столько и мнений. Творчество живёт, пока о нём говорят.

«Не поднимай ноги высоко»

— Всё это время я жил в Москве, у друзей, иногда наведывался ­­в Калугу. Было тяжело, репетиции длились бесконечно долго, нам мало давали отдыхать. Артистов для спектакля набирали со всей страны. И вначале хореографы делали мне замечания: «Артур, не поднимай ноги так высоко!» Но, когда я вхожу в раж, это происходит само собой, бесконтрольно — просто парю в воздухе. И некоторое время приходилось себя сдерживать. Потому что не всем в коллективе легко давались такие выкрутасы.

Как только нас отпускали на отдых, мы шли вниз перекусить. Ценовая политика питания в Большом весьма приемлема. Мы всегда обедали там.

Год ходил лысым

— Для участия в спектакле мне пришлось побриться наголо. А у меня были очень длинные волосы, ниже пояса. На кастинг я их заплёл. И вдруг мне говорят: «Молодой человек, вы можете расплести косу?» Я снял одну резинку, вторую, волосы рассыпались по плечам… Все были в шоке. Режиссёр обалдел и говорит: «Нам надо одну вещь сделать — отрезать волосы. Нужно, чтобы вы были лысым». Для меня это было подвигом. Моя мама очень расстроилась по этому поводу. Но что делать? Надо — значит, надо, я подписал контракт. И целый год был лысым. Когда в Москве я шёл по Театральной улице или по Камергерскому переулку, меня спрашивали: «Вы случайно не монах из Шао­линя?» или «Вы не из «Битвы экстрасенсов»?

Для души и сердца

— Сейчас проект уже закончен. Мне предлагали остаться сотрудничать с Большим театром в области миманса, но это неинтересно. Мне хочется больше давать людям, вкладывать в творчество душу и сердце. И я чувствую, что могу это делать. Пока я был в Москве, в моей жизни появилась хореограф Сона Овсепян. Она поставила для меня спектакль «Анима», премьера которого состоялась 29 апреля 2018 года — в Международный день танца — в Москве в театре Мюзик-холла. Просто потрясающая работа! Есть планы съездить с этим спектаклем в Италию. И я очень хочу привезти его в Калугу.

На сцене Артур появляется в фуфайке. В таком образе его просто не узнать.

В гримёрке перед спектаклем: лысый и в бинтах.

Концепция спектакля удивила многих. Действие «Снегурочки» происходит после апокалипсиса.