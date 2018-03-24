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Конспект романа

24.03.2018 09:10 0 359 Владимир Карпов
Конспект романа

И опять Калужский драматический гостеприимно принимает, а зрители с доброжелательным вниманием встречают дипломников ведущих столичных театральных вузов. «Крещение» от незнакомых артистов и взыскательных зрителей на сей раз принимали режиссёр Яна Селезнёва (ГИТИС) и художник Елена Микулинская (Школа-студия МХАТ), которые перенесли на сцену повесть модного писателя Евгения Водолазкина «Близкие друзья».

Есть ли границы у сопереживания?

В основе книги — т рогательная история о двух парнях и девушке, которые долгие годы дружили и были влюблены друг в друга. А потом парней призвали на вой  ну. Один из них погиб, а его друг, обещавший похоронить товарища в родной земле, долго возил за собой гроб с телом убиенного, пока не смог исполнить его волю. Сам был тяжело ранен и наконец счастливо женился на вдове друга. А потом… Потом хочется высказать недоумение в адрес автора повести. Понятно, что писательство — т оже род лицедейства. И заманчиво сыграть в тексте роль оловянного солдатика, а то и дворняжки. Но русскому писателю проживать судьбы немецких солдат, воевавших в 42–43-м годах в России в составе гитлеровского вермахта?.. Прочувствовать тяготы русской зимы, да и пыльного лета, страшные картины горящих городов (фу!), тонкости чувств людей, оторванных от дома? Не знаю. У меня не получается. Сочувствовать не получается потому, что я хорошо знаю, ЧТО наделали у меня на родине эти «воины-интернационалисты». Один из персонажей повести, простой русский мужик произносит ключевую фразу: «Всё пройдет». Конечно, нельзя бесконечно жить прошлым, но и уравнивать таким образом захватчиков и освободителей духу не хватает.

Спектакль или читка?

Яна Селезнёва заявлена и как автор инсценировки. Внимательно ознакомившись с повестью, не понимаю, в чём, собственно, заключалась инсценировка. Весь литературный текст аккуратно зачитан со сцены. А поскольку события многих десятилетий изложены у Водолазкина обзорно на 25 страницах, получился своеобразный конспект то ли романа, то ли пьесы. Как будто переводчик за кадром оглашает субтитры: «В 1955 году возоб новляется работа военного училища, и Ральфу предлагают вернуться на службу». З ачитывать ухитряются даже пейзажи. Как-то неудобно уже напоминать, что театр являет зрителю действие здесь и сейчас, но в нашем случае действия нет, а есть только его пересказ.

Интересный опыт —  в копилку калужских актёров

Роли центральных персонажей исполняют Зоя Останина (Эрнестина), Вячеслав Соколов (Ханс) и Кирилл Бессонов (Ральф). Высокая степень их, по выражению Е. Вахтангова, сценической веры, заставляет поверить в искренность их переживаний и зрителя. Бьющая вначале через край подростковая энергия — и гры, прыжки и весёлый смех — понастоящему заражает. Только не стоило всё же предлагать актерам играть на трубе: ведь этот инструмент требует весьма непростых навыков, а в неумелых руках издаёт заунывное сипение, создавая мрачную атмосферу. Может, стоило попробовать, например, губную гармонику? Но вот война. Неустроенность фронтовой жизни. И радость, и тяжесть удачно передаются в числе других и изобразительными решениями. На сцене лежат длинные деревянные ящики, по которым весело скачут молодые в первых сценах. Потом эти короба поочерёдно превращаются в мрачные снарядные ящики, нары и гробы. Актёры яростно кидаются горстями песка, моются грязноватой водой из вёдер, обретая суровый вид окопников. А главное —  глаза их оборачиваются кудато вглубь, лица становятся застывшими. И это, возможно, лучшее в спектакле. Другим исполнителям в этом конспекте пришлось ещё сложнее. Заслуженный артист России Сергей Корнюшин (Ральф в зрелом возрасте) и Тамара Глеклер (прожившая долгую жизнь Эрнестина) почти безмолвно играют трудные воспоминания молодости. Елена Короткова (Брунехильда) с выражением излагает события в микрофон. Роль Дмитрия Денисова, обозначенная как «…и другие», — н астоящий актёрский подвиг: меняя костюмы, социальные роли и даже национальности, он изредка произносит несколько реплик, но в основном перемещает предметы по сцене. Надеемся всё же, что ценным опытом спектакль «Близкие друзья» одарил как его создателей, так и зрителей.

Я. СЕЛЕЗНЁВА

Е. КОРОТКОВА

С. КОРНЮШИН и Т. ГЛЕКЛЕР

Эта статья была опубликована в №12 газеты «Калужский перекресток» от 21.03.2018. Ещё больше интересных материалов в электронном архиве издания.


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Тэги: культура театр
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