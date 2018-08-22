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Нижегородский педофил развращал маленьких калужанок и сел на 13 лет

22.08.2018 12:28 3 1521 Сергей ПЕТРОВ
Нижегородский педофил развращал маленьких калужанок и сел на 13 лет

В среду, 22 августа, следственный комитет Чувашии сообщил о вынесении приговора 31-летнему педофилу.

Житель Нижнего Новгорода знакомился в соцсетях со школьницами, среди которых были и жительницы Калужской области. Он вел с девочками в возрасте от 10 до 14 лет разговоры на сексуальные темы, но только этим дело не ограничивалось.

- Он, в том числе путем обещаний материальных благ, уговоров, а также шантажа и угроз требовал от некоторых из них присылать ему свои фотографии интимного характера, а также сам отправлял им материалы порнографического содержания, - говорят следователи.

Свои преступления педофил совершал в период с января по июль прошлого года. Его жертвами стали 11 девочек.

Выйти на извращенца удалось после того, как две родительницы чувашских школьниц обратились в органы. В лапы педофила попали дети не только из Чувашии и Калужской области, но и жительницы Московской, Нижегородской областей, Пермского и Красноярского краёв.

Суд счел вину нижегородца доказанной и в ближайшие 13 с половиной лет беседы на сексуальные темы ему придется вести только лишь с сокамерниками в колонии строгого режима.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем преступления или где-то творится несправедливость, пишите на ev@kp.kaluga.ru.


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Тэги: криминал педофил
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