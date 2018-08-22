Нижегородский педофил развращал маленьких калужанок и сел на 13 лет

В среду, 22 августа, следственный комитет Чувашии сообщил о вынесении приговора 31-летнему педофилу.
Житель Нижнего Новгорода знакомился в соцсетях со школьницами, среди которых были и жительницы Калужской области. Он вел с девочками в возрасте от 10 до 14 лет разговоры на сексуальные темы, но только этим дело не ограничивалось.
- Он, в том числе путем обещаний материальных благ, уговоров, а также шантажа и угроз требовал от некоторых из них присылать ему свои фотографии интимного характера, а также сам отправлял им материалы порнографического содержания, - говорят следователи.
Свои преступления педофил совершал в период с января по июль прошлого года. Его жертвами стали 11 девочек.
Выйти на извращенца удалось после того, как две родительницы чувашских школьниц обратились в органы. В лапы педофила попали дети не только из Чувашии и Калужской области, но и жительницы Московской, Нижегородской областей, Пермского и Красноярского краёв.
Суд счел вину нижегородца доказанной и в ближайшие 13 с половиной лет беседы на сексуальные темы ему придется вести только лишь с сокамерниками в колонии строгого режима.
Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем преступления или где-то творится несправедливость, пишите на ev@kp.kaluga.ru.
|
Гад ползучий: воронежец оригинально обокрал калужан 21.08.2018 11:45
Фифти-фифти: калужского сутенёра оштрафовали на 240 тысяч 16.08.2018 11:48
Наркодилера поймали с 1,6 кг наркотиков 16.08.2018 08:25
Тонущего угонщика спас владелец угнанного авто 16.08.2018 08:04
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Расценки на публикации материалов предвыборной агитации в период избирательной компании по выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: