Осуждён муж, который заживо сжёг жену

49-летний житель Жукова признан виновным в убийстве жены, совершенном с особой жестокостью. Как мы уже писали, преступление произошло в ночь на 2 марта. Супруги выпивали и поругались.
- Во время ссоры мужчина взял пятилитровую бутылку со смесью бензина и смазочного масла, облил голову, шею, грудь и руки женщины, - сообщает в среду, 30 августа, областная прокуратура. - Затем бросил в жену горящую спичку.
Женщина умерла от ожогового шока.
В судебном заседании супруг убитой полностью признал себя виновным и просил о снисхождении. Его приговорили к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима и 2 годам ограничения свободы после отбытия основного наказания.
Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован.
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