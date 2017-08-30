Осуждён муж, который заживо сжёг жену

30.08.2017 10:34 1496

49-летний житель Жукова признан виновным в убийстве жены, совершенном с особой жестокостью. Как мы уже писали, преступление произошло в ночь на 2 марта. Супруги выпивали и поругались.

- Во время ссоры мужчина взял пятилитровую бутылку со смесью бензина и смазочного масла, облил голову, шею, грудь и руки женщины, - сообщает в среду, 30 августа, областная прокуратура. - Затем бросил в жену горящую спичку.

Женщина умерла от ожогового шока.

В судебном заседании супруг убитой полностью признал себя виновным и просил о снисхождении. Его приговорили к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима и 2 годам ограничения свободы после отбытия основного наказания.

Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован.