Новый поезд запускают между Москвой и Малоярославцем

С 10 декабря изменится расписание поездов, курсирующих между Москвой и Калужской областью.

Вместо существующих экспрессов Москва-Нара №7102 и №7103 назначаются поезда Москва-Малоярославец, сообщает во вторник, 28 ноября, «Центральная пригородная пассажирская компания».

Поезд №7102 будет отправляться из Малоярославца в 6:09. Прибытие в столицу в 8:00.

Из Москвы поезд №7101 будет выезжать в 20:02. Прибытие на конечную в Малоярославце – в 21:53.