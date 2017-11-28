Новый поезд запускают между Москвой и Малоярославцем

С 10 декабря изменится расписание поездов, курсирующих между Москвой и Калужской областью.
Вместо существующих экспрессов Москва-Нара №7102 и №7103 назначаются поезда Москва-Малоярославец, сообщает во вторник, 28 ноября, «Центральная пригородная пассажирская компания».
Поезд №7102 будет отправляться из Малоярославца в 6:09. Прибытие в столицу в 8:00.
Из Москвы поезд №7101 будет выезжать в 20:02. Прибытие на конечную в Малоярославце – в 21:53.
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