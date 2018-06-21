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Часть детских площадок предложили передать на баланс управляющих компаний

21.06.2018 13:15 0 451
Часть детских площадок предложили передать на баланс управляющих компаний

21 июня состоялось заседание комиссии Городской Думы по благоустройству под председательством Карпа ДИДЕНКО.

Депутаты обсудили вопрос содержания детских игровых площадок на территории города.

– В последнее время участились случаи травматизма детей на детских площадках, – сообщил коллегам Карп ДИДЕНКО, – кроме того не решён окончательно вопрос с уборкой и текущим ремонтом игровых комплексов.

Как сообщили депутатам представители управления городского хозяйства, по состоянию на июнь 2018 года в собственности муниципалитета находится 614 детских игровых площадок. Из них в казне – 242 площадки, на балансе МБУ «Специализированное монтажно-эксплуатационное управление» – 363 площадки, на балансе МБУ «Калугаблагоустройство» – 9 площадок.

Управлением экономики и имущественных отношений ведётся работа по приёму в муниципальную собственность 252 бесхозных детских игровых площадок.

Отмечалось также, что находящиеся в казне 242 детские площадки в настоящее время фактически никем не обслуживаются, но по мере возможности передаются на баланс МБУ «СМЭУ».

На обслуживание одной типовой детской площадки в месяц необходимо 6 195 рублей, для обслуживания всех находящихся в муниципальной собственности площадок в год необходимо порядка 27 миллионов рублей, но городской бюджет в состоянии выделить на эти цели не более 6 миллионов. В результате не всегда удаётся оперативно устранить неисправности игрового оборудования, вместе с тем ведётся работа по демонтажу аварийных площадок или их ремонту. 

– Согласно правилам посещения детских площадок, дети до семи лет могут находиться там только под присмотром взрослых, – отметил депутат Виктор ГРИШИН, – немало случаев детского травматизма происходит не из-за неисправности оборудования, а из-за невнимательности родителей. Необходимо на каждой детской площадке разместить стенды с призывом к родителям внимательно следить за своими детьми.

Также члены комиссии рекомендовали сотрудникам Городской Управы совместно с депутатским корпусом, территориальными общинами и народными советами не реже чем раз в квартал проводить осмотры детских площадок и своевременно устранять выявленные неисправности.

– При имеющихся финансовых возможностях, город не сможет ежегодно выделять порядка 30 миллионов рублей на содержание детских площадок, – подвёл итоги обсуждения Карп ДИДЕНКО, – Городской Управе необходимо проработать вопрос передачи части площадок на баланс управляющих компаний или жителей многоквартирных домов, во дворах которых и расположены площадки.  

Предложение было поддержано членами комиссии. 

Также в ходе заседания обсуждался инициативный проект Молодёжной палаты по улучшению инфраструктуры и повышению безопасности  дорожного движения в районе улицы Городенской.

В настоящее время участок улицы Городенской протяжённостью порядка 150 метров опасен для движения пешеходов в связи с отсутствием уличного освещения, тротуара и наличием узкой обочины на извилистом участке дороги. Пешеходы, в том числе учащиеся школы № 44, вынуждены идти по проезжей части.

Остановка общественного транспорта не оборудована должным образом, рядом с ней отсутствует пешеходный переход.

Члены Молодёжной палаты предложили провести на опасном участке улицы Городенской работы по обустройству тротуара и уличного освещения, а также обустроить пешеходный переход, остановочный пункт и установить необходимые дорожные знаки.

– Ситуация в этом районе близка к критической, – отметил депутат Алексей КОЛЕСНИКОВ, – от жителей с 2013 года поступило множество обращений, из-за нехватки средств в городском бюджете решение проблемы постоянно откладывалось. Нам необходимо понимать, что на кону стоят безопасность и жизни людей, кроме того, на мой взгляд, обустройство тротуара необходимо на протяжении всей жилой застройки вдоль улиц Городенской.

Члены комиссии поддержали инициативу Молодёжной палаты и рекомендовали направить проект в управление городского хозяйства и рассмотреть его на заседании  комиссии по безопасности дорожного движения.


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Тэги: благоустройство городская дума
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