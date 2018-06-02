«Ниагарский водопад» в собственном саду

Сегодня мы побываем в гостях у калужан Любови и Сергея ЯКУБА.

Деревянный заборчик, небольшой домик с резными наличниками и огород-сад, как картинка. С раннего утра супруги трудятся в своём дворе: пока Любовь Ивановна подкармливает растения, Сергей Фёдорович работает в мастерской.



— Мы стараемся, чтобы у нас всего понемножку было: и лук, и чеснок, и огурцы с помидорами. Есть растения для настроения — декоративные кустарники и цветы, — рассказывает Любовь Ивановна.

Высокие грядки

Первой гостей встречает собака Люся. Она радостно виляет хвостом и с удовольствием показывает фазенду. Люся — умное животное. Собака не выкапывает и не повреждает культурные растения, но неравнодушна к сорнякам, она их съедает.

В саду поражает идеальная чистота и порядок. Все грядки ровненькие, как по линеечке, высокие и «обордюренные» — обнесены небольшим заборчиком. Любовь Ивановна признаётся, что с помощью такого нехитрого способа за растениями легче ухаживать.

— Мне не нужно каждый год копать огород, делая грядки, — говорит она.

К тому же, благодаря ограждению, грядки не расползаются во время дождей, забор препятствует распространению сорняков, их гораздо меньше, чем на стандартных грядках. А траву в междурядье можно скосить, не боясь повредить посадки, или засыпать тропинки щебнем.

Такой способ обустройства огорода выручит и тех дачников, кому досталась «тяжёлая» земля. На грядки с бортиками можно насыпать привозной плодородный, питательный грунт.

Камни и вода

Возле дома сделан небольшой искусственный пруд с водопадом, который плавно переходит в цветник. Это рукотворное детище супругов. Сергей Фёдорович отвечал за техническую сторону сооружения, а супруга — за подбор растений.

— Специально камни покупали, горку муж делал, — говорит Любовь Ивановна.

Живописный уголок дополняет искусственный сухой ручей с перекинутым через него деревянным мостиком.

«Настоящий полковник»

На участке установлены две поликарбонатные теп­лицы и несколько парников, а также есть «ясли» для растений.

— Рассаду капусты я сначала сажаю в такие «ясли», а потом рассаживаю на участке, — говорит огородница. — В этом году здесь у нас прошёлся крот, поэтому часть растений погибла. Те, что выжили, получились хиленькими. Но со временем капуста окрепнет.

Зато в телице растут «коренастенькие» огурцы, мощные томаты, баклажаны и перцы.

— Поликарбонатные теплицы мне очень понравились. В отличие от плёночных парников, в них не нужно каждый день раскрывать, накрывать растения, полил — и всё. Удобно. К тому же муж соорудил в теплице у крыши бочку. С вечера мы наливаем в неё воды, она там прогревается, а потом я из шланга поливаю растения. Здесь скоро как начнёт всё расти, мы не будем знать, куда же это девать! — шутит Любовь Ивановна.

Среди видов огурцов сегодняшняя наша гостеприимная хозяйка выделила гибридный сорт «герман». Это раннеспелый вид огурцов, который даёт небольшие, хрустящие плоды. Также она отметила скороспелый, высокоурожайный и неприхотливый гибрид «настоящий полковник». Растение плодоносит до самых заморозков.

Огородница выращивает много различных сор­тов томатов. Например, фиолетовый сорт «индиго роуз» или неприхотливый, высокоурожайный гибрид «кострома».

Дело — табак!

Когда мы пришли на участок, Любовь Ивановна готовилась обработать посадки овощей настоем табачной пыли. Как оказалось, такой раствор эффективен при борьбе с тлёй. Опрыскивание листьев растений проводят несколько раз за сезон.

— Я замочила табачную пыль горячей водой (50–60 градусов) на сутки. После того, как она настоялась, обработала растения.

Этим настоем можно опрыскивать плодовые деревья после цветения, чтобы защитить их от медяниц.

Безотходное «производство»

Помимо овощей и фруктов выращивают супруги птиц.

— Куры очень любят траву, я им отдаю сорняки, они их съедают. Особенно им по душе мокрица. У нас в саду стоит бочка, мы туда складываем куряк, потом разводим его в воде и подкармливаем наши посадки: пол-литровую банку помёта на лейку воды.

В саду вдоль дорожек рас­тёт клубника.

— Я специально именно так посадила, чтобы каждый, кто идёт мимо, мог сорвать её. А здесь у нас земляника. Она даёт крупные ягоды и плодоносит всё лето.

Отдельно растут плодовые деревья и кустарники. Крыжовник и смородина обрезаны с осени, молоденькие яблони побелены ранней весной.

— Вокруг деревьев я сажаю бархатцы, смотрится очень красиво, — говорит Любовь Ивановна.

А ещё бархатцы — полезные растения. Они выделяют вещества, которые отпугивают вредителей и избавляют почву от грибковых заболеваний. В борьбе с насекомыми также применяются настои и отвары бархатцев.

Виноградная беседка

Хотя участок у семьи небольшой, всего у них вдоволь, нашлось место и для уголка отдыха. Здесь стоят качели, а виноград своими мощными лозами оплёл всё вокруг так, что получилась беседка.

— У нас растёт неприхотливый сорт «а-ля изабелла», — говорит Сергей Якуба. — В прошлом году мы собрали неплохой урожай.

Конечно, как и любая женщина, Любовь Ивановна любит цветы. И их у неё невероятное множество. Есть среди них капризные, яркие розы, неприхотливый люпин и даже… капуста. Да, декоративные сорта капусты действительно смотрятся как причудливые цветы. Они поражают многообразием расцветок и форм, выглядят оригинально и «цветут» до самых морозов.

— А потом такую капусту с удовольствием едят наши куры, — добавляет цветовод.

Любови Ивановне нравится возиться с растениями, и они отвечают ей взаимностью, будь то хвойники или почвопокровные. Даже петунию она высеивает сама. А ведь семена этого растения отличаются туговсхожестью, порой проще купить молоденькие цветы.

— Я сею петунию в конце февраля, сверху накрываю снегом, он тает, семена вместе с ним попадают в землю, — говорит цветовод.

Для петунии Сергей Фёдорович сделал специальную трёхъярусную клумбу, по которой растения спуска­ются каскадом, образуя цветущий «фонтан».

Для каждого растения стараются создать максимально комфортные условия.

— Я очень люблю розы. У меня есть и плетистые, и парковые с крупными бутонами, и мелкоцветущие. Поздней осенью обрезаю цветы, рассыпаю у их основания перегной, а сверху надеваю на них пакеты из-под куриного комбикорма. Мне нравится, когда на участке много разных растений. Поэтому у нас есть и кукуруза, и подсолнечник, вдоль палисадника «сидят» декоративные тыквы.

Семья уже собрала первый урожай овощей — ранний редис. А свежей, собственноручно выращенной зеленью они лакомятся весь год. Ведь Сергей Фёдорович дома устроил мини-сад, в котором растения автоматически освещаются и поливаются, остаётся только вовремя срезать мясистые стебли.

Вообще, у Сергея Фёдоровича золотые руки. Он успевает не только придумать всевозможные приспособления, чтобы облегчить труд на земле, но и украшает участок: то резную мельницу смастерит, то интересно колодец оформит. Да и в доме, куда ни глянь, везде видна рука мастера — от внутренней отделки до деревянного сундука, в котором хранятся документы.

Совместный труд супругов не остался незамеченным: в 2016 году городские власти присудили их владению почётное звание «Дом образцового содержания».

Кропотливый труд не остался незамеченным. В 2016 году владение супругов Якуба было удостоено звания «Дом образцового содержания».

В одной теплице соседствуют помидоры, перцы и огурцы.

Альпийская горка.

Рукотворный водопад.

Участок украшают не только цветы, но и всевозможные деревянные композиции, например, вот такая мельница.

Все грядки «обордюрены».

Цветок «разбитое сердце» — один из самых неприхотливых. Он радует своим цветением уже ранней веной.

Эта статья была опубликована в №22 газеты «Калужский перекрёсток» от 30.05.2018. Ещё больше интересных материалов можно найти в электронном архиве издания.