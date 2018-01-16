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В Калуге надругались над липовой аллеей

16.01.2018 12:55 27 3874 Елена Французова
В Калуге надругались над липовой аллеей

Жители улицы Луначарского возмущены тем, во что после обрезки превратилась липовая аллея у дома № 65.

- Ещё три года назад это была прекрасная аллея, - говорит местная жительница Зарина МАРКОВА. – А затем деревья жестоко обрезали. Мы звонили в горуправу, жаловались – всё безрезультатно. С тех пор ветви деревьев едва-едва отрасли на два сантиметра. Перед Новым годом местные власти вновь взялись за нашу аллею. И допилились до того, что от великолепных деревьев остались только голые стволы. Я позвонила в горупрву, меня стали уверять, что всё по плану, так делается каждые три года, мол, это красиво. Я  в ответ чиновнику говорю: «Возьмите свою жену, обрежьте ей руки, голову и скажите, что она вас возбуждает, и что так красиво!» Необходимости в обрезке не было. Это совершенно бездумное вмешательство. Я больше в своём городе не посажу ни одно дерево, ни один куст. Ведь потом кто-то возьмёт да и обрежет ему «руки», «ноги» и «голову». Когда попросишь обрезать на пне «рога», заявку игнорируют, это никому не надо, а изуродовать хорошие деревья, так это всегда пожалуйста.

С Зариной трудно не согласиться. Причина обрезки деревьев, над которыми не проходят провода, непонятна. А выглядят они сейчас так, будто кто-то вдоволь над ними надругался, натешился: ветви вырваны «с мясом»,  кора повреждена во многих местах.

Ещё в худшем состоянии зелёные насаждения на улице Знаменской, 4. Благодаря обрезке деревья превратились в столбы.

В городской управе нас заверили, что все работы проведены правильно.

Как нам рассказали в отделе благоустройства, была проведена омолаживающая обрезка деревьев с соблюдением технологии. Якобы липы разрослись настолько, что мешали друг другу кронами. Проводятся такие работы осенью и зимой, когда у зелёных насаждения нет активного сокодвижения.

Фотографии мы показали экологу Людмиле ДОРОФЕЕВОЙ.

- Обрезка сделана крайне безграмотно и очень жестоко по отношению к живому существу, - считает она. – Много «зарубов» - неправильной опиловке сучьев. По технике, перед тем как спилить сук, нижней стороной делают надпил, чтобы под тяжестью ветка не содрала кору на дереве.  На фото сотни мелких ран. Через раны проникает инфекция и дерево обречено. Обрезка больших ветвей выполнена также безграмотно. Обрезать нужно не гладко - под ствол, а по ходу роста ветки, оставляя пару сантиметров, чтобы дерево смогло само затянуть рану и создать «кольцо» - плотный валик, отсекая тем самым ткань пораженного участка от самого тела дерева, как бы капсулируя ее. Обезглавленные деревья на 90% покойники. Это убийство. Любой нормальный профессионал не уважает тех, кто так поступает с деревьями. В Европе такая обрезка запрещена и карается штрафами. У нас это стало бизнесом: убил дерево - посадил новое. Деньги. И чем чаще заменять растения на новые, тем больше денег. Посмотрите на свежие деревья на улице Кирова. Прошло пять-шесть лет после посадки. Они инвалиды все и через одно засохли. Нужно вводить персональную ответственность у коммунальщиков по каждому району. Вообще нужна реконструкция всей системы. Уборка города - отдельно, уход и содержание зеленых насаждений - отдельно. Нужны новые специалисты с учетом новых технологий, новых знаний в этой области.

Людмила Дорофеева разработала для города программу реконструкции, местный депутат обещал устроить ей встречу с городским головой. Но до сих пор так этого не сделал.

Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.


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Тэги: благоустройство людмила дорофеева зарина маркова

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