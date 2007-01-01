В деревне Ястребовка Калужской области до конца мая обещают отремонтировать дорогу
Дорога после зимы поплыла и рассыпалась.
В начале мая в редакцию написали жители деревни Ястребовка Ферзиковского района.
Люди сообщили, что после зимы дорога к деревне буквально поплыла волнами.
- До деревни с трудом добираемся. Где-то колея глубокая, дорога проваливается, где-то асфальт рассыпается в крошку. А эту дорогу лет пять назад делали!
В нашем телеграм-канале администрация Ферзиковского района прокомментировала проблему.
- Ремонт главной дороги в д.Ястребовка запланирован до конца мая текущего года.
По сообщению жителей, перед 9 Мая на дороге провели фрезеровку.
Однако, судя по фото, которое нам присылали жители, ямочного ремонта здесь будет недостаточно.
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