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Благоустройство

В деревне Ястребовка Калужской области до конца мая обещают отремонтировать дорогу

Дорога после зимы поплыла и рассыпалась.
16:30 сегодня
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Елена Сумак.
Читайте KP40.RU:

В начале мая в редакцию написали жители деревни Ястребовка Ферзиковского района.

Люди сообщили, что после зимы дорога к деревне буквально поплыла волнами.

- До деревни с трудом добираемся. Где-то колея глубокая, дорога проваливается, где-то асфальт рассыпается в крошку. А эту дорогу лет пять назад делали!

В нашем телеграм-канале администрация Ферзиковского района прокомментировала проблему.

- Ремонт главной дороги в д.Ястребовка запланирован до конца мая текущего года.

По сообщению жителей, перед 9 Мая на дороге провели фрезеровку.

Однако, судя по фото, которое нам присылали жители, ямочного ремонта здесь будет недостаточно.

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