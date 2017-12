Зажигательные ведущие Юрий Галаян и Денис Зорин

Интригующее шоу «Человек в космическом шаре»

Путешествие по галактике в шлеме виртуальной реальности

Декорированные банкетные залы и фотозона

По традиции, отель Four Points by Sheraton Kaluga организует Новогодние праздники «под ключ» с определенным стилем, который отражается в программе, декоре и меню.Отражая главную тематику Калуги и отеля Four Points была создана концепция «Улетной космической вечеринки».Чтобы удивить гостей, было собрано все лучшее и интересное в развлекательной программе:И безусловно, живой вокал, номера оригинального жанра, DJ, фотограф, Дед Мороз и Снегурочка