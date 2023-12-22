На палубе большого лайнера под названием «Акула» с наступающим 2018-м вас поздравят не только главные герои новогодних мероприятий Дед Мороз с внучкой Снегурочкой.



Ведущий, взяв себе в помощники ростовую куклу Петуха - символа уходящего года, увлечет веселыми конкурсами с щедрой раздачей призов и подарков.



Атмосферу праздника поддержат артисты, а акустика зала обеспечит идеальный живой звук. Вас ждут зажигательные номера калужских творческих коллективов, интерактивные танцы и дискотека - не зарядиться праздничным настроением не получится! А за всем происходящим будут, как всегда, наблюдать обитатели ресторанной акватории: астронотусы, мурены, пираньи, барбусы и, конечно, ОНА - владычица морского дна - акула.



Ваши гастрономические пристрастия не останутся без внимания: меню будет составляться индивидуально с каждым заказчиком. Официантки-юнги сервируют ваш стол изысками европейской кухни и блюдами, приготовленными на мангале. Количество блюд будет ограничено только вашими желаниями! А вот напитки в «Акулу» гости по традиции приносят сами.



Ресторан-лайнер может принять до 85 гостей: 65 человек - большой зал и 20 - соседний камерный.



Добро пожаловать на борт семьями или шумными компаниями - скучать здесь никому не дадут!

