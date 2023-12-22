 
Новый год - 2018
ТОП зажигательных мест Калуги, предпочтительных для корпоративов и Нового года
Где вас накормят, напоят и развеселят получше, чем у многих.
В преддверии зимы самое время задуматься о том, как встретить самый-самый праздник - Новый год.

Тематические корпоративы и новогодние вечеринки, праздничные программы и оригинальное меню. На калужском рынке огромное количество предложений от ресторанов, баз отдыха, санаториев и гостиниц.

О том как выбрать место для незабываемого вечера и расскажет наш проект.


Празднуйте как никогда раньше
Что нужно для того, чтобы предновогодний вечер стал незабываемым? Хорошая компания! Всё остальное за вас сделают сотрудники отеля «Green Park Kaluga».
На протяжении 5 лет здесь на самом высоком уровне проводят разнообразные мероприятия.

Отель «Green Park Kaluga» расположен на лоне природы – в сосновом бору - и в тоже время в черте города. Чистый воздух и девственный лес создают неповторимую, сказочную атмосферу. Вас ждут гастрономические изыски от шеф–повара, красочная шоу-программа с ростовыми куклами, конкурсы и приятная музыка! Конечно же, будут Дедом Мороз и Снегурочка!

Отель Green Park Kaluga предоставляет уникальную возможность провести вечер именно так, как хотите вы. Здесь идут навстречу всем пожеланиям клиента.
Стоимость банкета
на одного гостя
от 2000 рублей
шоу-программа оплачивается отдельно
«Green Park Kaluga», ул.Резванская, д.4
Заявки на проведение торжеств принимаются по телефону: +7(4842) 77-11-22.
Сайт: ресторан "Green Park"
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Европейская кухня, живой вокал, официанты-юнги
и настоящая акула
Ресторан «Акула» предлагает встретить Новый год в царстве Посейдона.
На палубе большого лайнера под названием «Акула» с наступающим 2018-м вас поздравят не только главные герои новогодних мероприятий Дед Мороз с внучкой Снегурочкой.

Ведущий, взяв себе в помощники ростовую куклу Петуха - символа уходящего года, увлечет веселыми конкурсами с щедрой раздачей призов и подарков.

Атмосферу праздника поддержат артисты, а акустика зала обеспечит идеальный живой звук. Вас ждут зажигательные номера калужских творческих коллективов, интерактивные танцы и дискотека - не зарядиться праздничным настроением не получится! А за всем происходящим будут, как всегда, наблюдать обитатели ресторанной акватории: астронотусы, мурены, пираньи, барбусы и, конечно, ОНА - владычица морского дна - акула.

Ваши гастрономические пристрастия не останутся без внимания: меню будет составляться индивидуально с каждым заказчиком. Официантки-юнги сервируют ваш стол изысками европейской кухни и блюдами, приготовленными на мангале. Количество блюд будет ограничено только вашими желаниями! А вот напитки в «Акулу» гости по традиции приносят сами.

Ресторан-лайнер может принять до 85 гостей: 65 человек - большой зал и 20 - соседний камерный.

Добро пожаловать на борт семьями или шумными компаниями - скучать здесь никому не дадут!
Стоимость пригласительного билета
на одного гостя
2000 рублей
с 15 по 21 декабря
2800 рублей
22 и 23 декабря
2300 рублей
с 25 по 30 декабря
4000 рублей
новогодняя ночь
г. Калуга, ул. Суворова, 119а.
Телефон: 8 (4842) 72-16-47.
Сайт: ресторан "Акула"
Все в сад!
Это в обычном саду декабрьским вечером зябко и неуютно, а в Hilton Garden Inn Kaluga тепло, интересно и очень вкусно.

Первый сетевой отель в Калуге предлагает провести новогодние корпоративы-2018 в одном из комфортабельных залов ресторана The Garden Grille & Bar вместимостью от 10 до 150 человек.

Подарить вам место жизненной гармонии, наполнив его теплом гостеприимства, - философия отелей семейства Hilton. Чтобы создать вам праздничное настроение, отель мирового бренда уровня 4 звезды облачится в новогодние одежды и порадует вас яркой развлекательной шоу-программой.

Банкетное меню приятно удивит не только разнообразием, но и ценами - от 2000 рублей на одного гостя.

А сделанные в новогодней фотозоне снимки надолго сохранят память о потрясающем вечере.

Праздник с Hilton Garden Inn Kaluga - это всегда интересно, весело и вкусно! Доверьте проведение вашего праздника профессионалам!
г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, 74/3
Телефон: 8 (4842) 500-702

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НОвый год в «СОСНах»
Как сделать корпоратив по-настоящему ярким и незабываемым праздником?
Тех, кто хочет сменить обстановку, жаждет новых впечатлений и ждет того же от наступающего года, приглашает к себе база отдыха «СОСНЫ». Она расположена в живописном месте, среди первозданной природы, что само по себе хороший повод вырваться из дома или отказаться от посещения очередного ресторана. Ведь банкетный зал и новогодняя фотозона находятся в заснеженном сосновом лесу.

Гостям предлагаются несколько залов - от 10 до 140 человек. Приятная обстановка, высокий уровень обслуживания, приветственный глинтвейн от шеф-повара, вкусное и разнообразное меню, множество сюрпризов и подарков, поздравления Деда Мороза и Снегурочки – здесь есть всё для неповторимой праздничной атмосферы.

Желающим провести новогодний корпоратив предлагается трансфер.

База отдыха «СОСНЫ» - это одно из лучших мест для проведения корпоратива.
Стоимость праздника
на одного гостя
от 1000 рублей
предоставляется трансфер
Калужская область, село Корекозево, ул. Центральная, д. 230.
Телефон: 59-59-13
Сайт: www.bankety.net
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Вдохновленное импрессионизмом и средиземноморской кухней
В камерной обстановке кафе «Ван Гог» можно отметить Рождество, как в Старом Свете.

Интерьер в стиле того самого ночного кафе Ван Гога, легендарные подсолнухи, приглушенный свет, лепнина на потолке, деревянные голландские башмачки... Совсем скоро все это трогательное великолепие дополнят гирлянды и носочки для подарков - и кафе погрузится в атмосферу новогоднего праздника.

Как отметить Новый год в «Ван Гоге» - решать только вам. Можно выбрать любой из множества вариантов меню - от легкого банкета стоимостью от 895 рублей с одного гостя до банкета «Люкс» с 7 холодными закусками и 6 салатами средиземноморской кухни.* Вы вольны скорректировать меню по своему вкусу - например, дополнив его лобстерами или клешнями краба, которые в Калуге готовят только в «Ван Гоге».

Музыкальное сопровождение могут обеспечить вокалисты или диджей - тут все тоже зависит от ваших пожеланий.

А главная «достопримечательность» кафе «Ван Гог» - шеф-повар Джон Вандербурен, - возможно, выйдет к публике в образе доброго Санты...
скидки и прочие маленькие радости
Тем, кто примет решение отпраздновать Новый год в кафе «Ван Гог» до 1 ноября, предоставляется 7-процентная скидка. Алкоголь, воду, соки и фрукты можно принести с собой. «Пробковый сбор» составляет 150 рублей с человека.
г. Калуга, ул. Чичерина, 20
Телефон: 8 (4842) 74-01-54.
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Новый год в парк отеле «Юхновград»
Парк отель «Юхновград» приглашает Вас, Вашу семью и всех Ваших друзей на празднование Нового года!

Новый год – это атмосфера сказочного волшебства, запах ёлочной хвои, мерцание мишуры, гирлянд и ёлочных игрушек.

Что такое Новогодняя ночь в парк отеле «Юхновград»:

  • Сказочные коттеджи, декорированные в русском стиле
  • Различные детские мастер-классы
  • Экскурсии в музей «Вятичей» и «Музей Русского костюма»
  • Новогоднее представление для детей (Дискотека и подарки от Деда Мороза)
  • Фестиваль фейерверков
скидки
Скидка 10% при полной оплате до 15 октября, а также дополнительная скидка 3% по промокоду «кп40»
АРЕНДА ДОМА
с 29 декабря по 2 января
98 000 рублей
на 4 человека
130 000
рублей
на 6 человек
140 000
рублей
на 8 человек
280 000 рублей
на 14 человек
АРЕНДА ДОМА
со 2 по 8 января
18 000 рублей
на 4 человека
25 000
рублей
на 6 человек
30 000
рублей
на 8 человек
50 000 рублей
на 14 человек
Калужская область, Юхновский район, г.Юхнов, ул.Рябиновая, 2/19
Бронирование:
Телефон: +7 (495) 792 40 70
Почта: info@uhnovgrad.ru
Сайт: uhnovgrad.ru

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Обновлённый ресторан Ёлки приглашает всех в гости!
Ресторан отлично подходит для корпоративных вечеров, свадеб и юбилеев.
Наши преимущества:

  • Необычный интерьер,
  • Ресторан отлично подходит для корпоративных вечеров, свадеб, юбилеев.

Стоимость праздника
на одного гостя
2000 рублей
Предновогодние вечера
(+ 500 руб. развлекательная программа)

5000 рублей
Новогодняя ночь с развлекательной программой, живой музыкой и фейерверками
г. Калуга, ул. 2-я Киевка, 15
Телефоны: 8 (4842) 541-441, 8-920-617-99-30
Four Points by Sheraton Kaluga:
Улётная космическая вечеринка
По традиции, отель Four Points by Sheraton Kaluga организует Новогодние праздники «под ключ» с определенным стилем, который отражается в программе, декоре и меню.

Отражая главную тематику Калуги и отеля Four Points была создана концепция «Улетной космической вечеринки».

Чтобы удивить гостей, было собрано все лучшее и интересное в развлекательной программе:

  • Зажигательные ведущие Юрий Галаян и Денис Зорин
  • Интригующее шоу «Человек в космическом шаре»
  • Путешествие по галактике в шлеме виртуальной реальности
  • Декорированные банкетные залы и фотозона
И безусловно, живой вокал, номера оригинального жанра, DJ, фотограф, Дед Мороз и Снегурочка
Шеф-повар отеля Виталий Уханов приготовил насыщенное меню, чтобы Ваш праздник прошел не только весело, но и вкусно!
Стоимость пригласительного билета
на одного гостя
3300 рублей
корпоративы
8000 рублей
новогодняя ночь
10 000 рублей
романтическая новогодняя ночь (цена на двоих)
Если у Вас возникнут вопросы – обращайтесь по контактам:
Tелефон: 8 (4842) 500 000
E-mail: info@fourpointskaluga.com
Калуга, ул. Королёва, 16
Поехали!
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