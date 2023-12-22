По традиции, отель Four Points by Sheraton Kaluga организует Новогодние праздники «под ключ» с определенным стилем, который отражается в программе, декоре и меню.
Отражая главную тематику Калуги и отеля Four Points была создана концепция «Улетной космической вечеринки».
Чтобы удивить гостей, было собрано все лучшее и интересное в развлекательной программе:
- Зажигательные ведущие Юрий Галаян и Денис Зорин
- Интригующее шоу «Человек в космическом шаре»
- Путешествие по галактике в шлеме виртуальной реальности
- Декорированные банкетные залы и фотозона
И безусловно, живой вокал, номера оригинального жанра, DJ, фотограф, Дед Мороз и Снегурочка