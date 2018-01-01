«РАЙОНЫ, КВАРТАЛЫ»
Как во дворе калужской «царской усадьбы» прятали Ленина
Мы продолжаем нашу рубрику «Районы, кварталы».
Наряду с Гостиным двором и Каменным мостом усадьба Золотарёвых является визитной карточкой Калуги. Сегодняшний выпуск рубрики «Районы, кварталы» мы решили посвятить именно ей.
Чтобы оказаться в прошлом, не нужна машина времени, достаточно попасть во дворик Краеведческого музея, пройтись по булыжной мостовой, посидеть на лавочке и посмотреть на сказочные, ажурные фонари.
Проходя мимо, трудно не задержать взгляд на старинной лепнине. Это место буквально манит калужан. Как за глаза его только не называют: Пушкинский дворик, кусочек Петербурга. С усадьбой связано много легенд.
Одна из легенд гласит, что её строили аж для самой Екатерины II. Якобы усадьба должна была стать гостевым домом императрицы. Но пока думали, да планировали, Екатерина успела отойти в мир иной. Зато в усадьбе побывали другие царственные особы - Александр I и Николай I. Об этом сообщает восстановленная памятная доска в одном из залов музея: «Дом сей (был) осчастливлен (посещением) его Императорским величеством Великим князем Николаем Павловичем в 1816 году с 29 июля по 1 августа, Александром I 2-3 сентября 1816 г., Михаилом Павловичем 4-8 ноября 1817 г».
- Подтверждений того, что усадьба строилась как гостевой дом для Екатерины II, нет, - рассказал нам директор Калужского объединённого музея-заповедника Виталий БЕССОНОВ. – Эта гипотеза появилась в краеведческой литературе в конце XIX века и никак не связана с теми данными, которыми мы располагаем.

Виталий Бессонов
Директор Калужского объединённого музея-заповедника.
Строительство дома велось в 1805-1808 годах. Есть косвенное упоминание 1805 года, один из путешественников в своих записках отметил, что в Калуге строится красивейшее здание. Исследователи полагают, что он упомянул именно дом купцов Золотарёвых. А в 1808 году в усадьбу завозились зеркала из Санкт-Петербурга, то есть уже завершалась её отделка.
- И где-то с 1811 года в этом доме живёт семья Ивана Максимовича Золотарёва, - добавляет Бессонов. – Так что связь с Екатериной II ничем не подтверждается. Разве что особым, очень изысканным обликом дома. Он сделан в стиле московских усадебных особняков того периода.
Безусловно, уже в то время городская усадьба Ивана Золотарёва, купца первой гильдии, стала украшением Калуги. Кстати, о самом купце мы довольно подробно рассказывали в одной из наших публикаций. Братья Золотарёвы были богатыми и почитаемыми людьми, вошли в историю города как благотворители.
На фотографии, снятой в 1880-х годах, улица Золотарёвская (сейчас Пушкина). В центре - усадьба Ивана Максимовича Золотарёва.
В конце XIX века дом перешел от семьи Золотарёвых к наследникам - купцам Черновым, позднее продан Кологривовой. У последней владелицы усадьба была национализирована. А в 1922 году старинное здание передали губернскому историческому музею.
Фрагмент экспозиции исторического музея. Усадьба Золотарёвых. 20-е годы прошлого века.
Каким-то чудом усадьба не пострадала ни во время революции, ни во время Великой Отечественной войны. А ведь в 1941 году в ней сначала размещалась дивизия вермахта, а потом - фельджандармерия.

- В фондах музея сохранилась вывеска, которая была сбита с музея после освобождения Калуги красноармейцами, - рассказывает Виталий Бессонов. – Она подтверждает, что в задании музея находилась фельджандармерия.

После войны по Калуге поползли слухи, что в усадьбе было гестапо. Однако это очередная выдумка.

- Сохранился мотоцикл, который стоял в каретном сарае.
С военным временем связано ещё одно предание. Краевед, а тогда совсем ещё мальчик, Александр Днепровский, видел, что во дворе Краеведческого музея от немцев прятали... скульптуру Владимира Ленина. Якобы оккупанты хотели переплавить её.

- Днепровский предполагает, что музейные работники, которые не были эвакуированы, в частности Извеков, каким-то чудом сумели перетащить сброшенную с пьедестала скульптуру Ленина и спрятать её за колоннадой, там, где были дрова, - рассказывает Виталий Бессонов.

Вот как об этом вспоминает сам Александр Днепровский:
«Ленин лежал в снегу на спине, угрожающе воздев вверх свою длань. Помню, отец не без иронии прокомментировал это зрелище: «Попал вождь пальцем в небо…» Немцы не успели увезти бронзовую статую на калужский вокзал, чтобы затем отправить на переплавку в Германию. Калужане заранее спланировали операцию по её спасению - ночью, во время комендантского часа».

Александр Днепровский
Краевед.
На фотографии, снятой после захвата немцами города в октябре 1941 года, улица Пушкина. Видно здание Краеведческого музея. На дороге брошенная техника и убитая лошадь. Фото из архива 260 немецкой пехотной дивизии
Фотография 1965 года.
- В России много старинных дворцов богаче дома Золотарёва, но очень немногие дают, как этот, такое полное представление о культуре эпохи, которая взрастила Пушкина. Сколько раз сменились за минувшие полтораста лет и моды, и вкусы, но вечная молодость этого дома не померкла. И не должна померкнуть, - так писал в своей книге «По Калужской земле» историк русского искусства Е.В. Николаев.
Краеведческий музей привлекает не только любителей старины, но и мистиков. Говорят, что по усадьбе бродит приведение.

— Первый раз я видел его, когда в юности начинал работать здесь сторожем, - рассказывал нам ещё в 2010 году Виталий Бессонов. - Однажды дежурил во флигеле ночью. Выглянул в окно и увидел идущего через двор человека. Я вышел, огляделся по сторонам и снова увидел силуэт. Причем видно его было только боковым зрением. Потом снова я видел его уже в самом музее. Об этом и многие наши смотрители рассказывали. Иногда, когда в музее тихо и нет экскурсий, создается ощущение, что по залам или по лестнице кто-то ходит, слышны звуки шагов. Но это миролюбивое привидение, оно никому не мешает. Долгое время мы считали, что это мужчина. Но однажды у нас побывала посетительница, которая, по ее словам, обладает чувствительностью к присутствию духов. Она зашла в музей, прошла в один из залов и сразу вернулась. Мы спросили у нее, что случилось. Она ответила, что у нас в музее живет привидение. Мы поинтересовались, кто это: мужчина или женщина? Она ответила, что женщина.

Призрак и в наше время не покинул усадьбу, правда, сотрудники так и не определились с полом. Так или иначе приведение никому не мешает, более того, привлекает ещё больше гостей.

В настоящее время Музейно-краеведческий комплекс «Усадьба Золотарёвых» входит в состав Калужского объединённого музея-заповедника.
Много лет в уютном дворике проходил музыкальный фестиваль «Летний джем».
Регулярно здесь проводятся реконструкции, посвящённый Великой Отечественной войне, смутному времени. А для маленьких посетителей проводят театрализованные экскурсии.
До сегодняшнего дня усадьба Золотарёвых остаётся жемчужиной Калуги.

- Это усадьба со счастливой судьбой, ей более 200 лет. Сохранились не только фасады, но и росписи, лепнина и даже часть полов, - рассказывает Виталий Бессонов.
Фасад здания украшен горельефами на темы древнегреческого эпоса: «Спор богинь», «Суд Париса», «Жертвоприношение».
- Особое художественное богатство усадьбы составляют живописные интерьеры главного дома. Отделочными работами в золотаревском доме руководил итальянец Сантин Кампиони, которому в Москве принадлежала мастерская, пользовавшаяся заслуженной славой, - сообщается на официальном сайте музея.

По замыслу архитектора, весь второй этаж делится на две анфилады: жилых и парадных комнат.

Парадную спальню украшают стены и колонны из искусственного мрамора. За парадной спальней находится комната, расписанная под обвитую зеленью беседку.

- По сути мы имеем образец классической архитектуры – вершину классицизма, - говорят в музее. - Вот такие дома существовали в допожарной Москве. Война 1812 году уничтожила Москву, потом строить стали уже в другом стиле – в стиле ампир. В Москве сохранилось мало домов классических, а в таком - комплексном виде - их вообще нет. Получается, что у нас уникальный объект. Причём он прошёл через разных владельцев, правый флигель перестраивался, его превратили в дом и сдавали по найму, по некоторым данным там и Трубецкие жили. Дом пережил революцию, оккупацию и сохранился до сегодняшнего дня. Последняя крупная реставрация была в начале 80-х годов прошлого века. Мы сейчас начали реставрацию, чистку, это процесс неизбежен. Мы хотим сохранить уникальную усадьбу для будущих поколений.
Уважаемые читатели, в марте мы расскажем о микрорайоне Силикатный. Как вы считаете, на что стоит обратить внимание, где непременно побывать. Если вы готовы провести экскурсию по микрорайону, пишите в личку Елене Французовой.

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