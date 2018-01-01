Краеведческий музей привлекает не только любителей старины, но и мистиков. Говорят, что по усадьбе бродит приведение.



— Первый раз я видел его, когда в юности начинал работать здесь сторожем, - рассказывал нам ещё в 2010 году Виталий Бессонов. - Однажды дежурил во флигеле ночью. Выглянул в окно и увидел идущего через двор человека. Я вышел, огляделся по сторонам и снова увидел силуэт. Причем видно его было только боковым зрением. Потом снова я видел его уже в самом музее. Об этом и многие наши смотрители рассказывали. Иногда, когда в музее тихо и нет экскурсий, создается ощущение, что по залам или по лестнице кто-то ходит, слышны звуки шагов. Но это миролюбивое привидение, оно никому не мешает. Долгое время мы считали, что это мужчина. Но однажды у нас побывала посетительница, которая, по ее словам, обладает чувствительностью к присутствию духов. Она зашла в музей, прошла в один из залов и сразу вернулась. Мы спросили у нее, что случилось. Она ответила, что у нас в музее живет привидение. Мы поинтересовались, кто это: мужчина или женщина? Она ответила, что женщина.



Призрак и в наше время не покинул усадьбу, правда, сотрудники так и не определились с полом. Так или иначе приведение никому не мешает, более того, привлекает ещё больше гостей.



В настоящее время Музейно-краеведческий комплекс «Усадьба Золотарёвых» входит в состав Калужского объединённого музея-заповедника.