- Факторов развития рака очень много. Но человек сам может снизить риски развития раковых заболеваний. Первичная профилактика рака – это все, что фактически не зависит от медицины: питание, образ жизни, экология.Надо внимательно относиться к тому, что вы покупаете, как готовите продукты. Правильное питание - это когда ешь все, что любишь. Если вам хочется съесть кусочек копченой колбасы и курицы, ешьте на здоровье. Да-да, на здоровье, потому что надо получать удовольствие от процесса. Главное – во всем знать меру. Переедать вообще нельзя. А еще нужно считать калории.Благодатная почва для рака – это канцерогены: пищевые, промышленные, те, которые попадают в организм с каждой выкуренной сигаретой.Канцерогенный потенциал есть и у солнечных лучей. Конечно, загорать можно и нужно. А откуда же взяться витамину D, откуда будет гормональный обмен, если прятаться от солнца? Но главное — опять же не доходить до фанатизма.Увеличивает риск развития рака кожи солярий. 93-96% ультрафиолета в солярии ‒ лучи типа А. Они проникают глубоко в дерму и провоцируют загар, но именно этот тип лучей вызывает поломку ДНК и появление мутантных генов. Загорать в солярии до 18 лет запрещено Всемирной организацией здравоохранения, потому что молодые люди вообще не имеют иммунитета к ультрафиолету.И, тем не менее, как бы человек ни старался, как бы тщательно все эти предписания ни соблюдал, только своими силами уберечь себя от рака он не может. Социальная сфера должна развиваться в сторону правильного питания, отказа от табакокурения, пропаганды культуры половой жизни и улучшения экологической обстановки.Есть и еще один фактор – хронические инфекции, которые надо своевременно лечить. Но это уже предопухолевые заболевания, которыми должны заниматься медики.