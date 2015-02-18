здоровье нации, здоровье каждого
Лекарство против рака
Его называют чумой XXI века и кошмаром современного человека.Есть ли шанс защитить себя от него, а заболевшим выжить?
Сегодня в вашем организме образовалась раковая клетка. И образуется завтра.
Нет, это не детская страшилка, а совершенно реальный факт. Хотя он вовсе не означает, что вы заболеете раком.

Природой задуман механизм биохимического контроля, когда клетка понимает, что с ней происходит что-то не то, и уничтожает саму себя.

Но механизмы самозащиты могут ломаться. Тому, как сберечь их и что делать, если вам всё же поставили страшный диагноз, и посвящён наш проект, в котором своими знаниями с калужанами делятся ведущие врачи Калуги.
1. Можно ли уберечь себя от рака
2. Симптомы рака
3. Диагностика
4. Анализы
5. Психологическая помощь
6. Лечение
7. Жизнь после
8. Рак молочной железы не приговор!
9. Истории звезд
Вопрос-ответ
Уважаемые читатели! Если в этой статье вы не найдёте ответы на какие-то волнующие вопросы по теме, задавайте их в нашем чате. На них ответят ведущие специалисты Калужского онкологического диспансера.
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Можно ли уберечь себя от рака
Заслуженный врач РФ Ольга Кругликова, врач-онколог ММЦ «Клиника ЗДОРОВьЯ»
Ольга Кругликова, врач-онколог ММЦ «Клиника ЗДОРОВьЯ», заслуженный врач РФ:

- Факторов развития рака очень много. Но человек сам может снизить риски развития раковых заболеваний. Первичная профилактика рака – это все, что фактически не зависит от медицины: питание, образ жизни, экология.

Надо внимательно относиться к тому, что вы покупаете, как готовите продукты. Правильное питание - это когда ешь все, что любишь. Если вам хочется съесть кусочек копченой колбасы и курицы, ешьте на здоровье. Да-да, на здоровье, потому что надо получать удовольствие от процесса. Главное – во всем знать меру. Переедать вообще нельзя. А еще нужно считать калории.

Благодатная почва для рака – это канцерогены: пищевые, промышленные, те, которые попадают в организм с каждой выкуренной сигаретой.

Канцерогенный потенциал есть и у солнечных лучей. Конечно, загорать можно и нужно. А откуда же взяться витамину D, откуда будет гормональный обмен, если прятаться от солнца? Но главное — опять же не доходить до фанатизма.

Увеличивает риск развития рака кожи солярий. 93-96% ультрафиолета в солярии ‒ лучи типа А. Они проникают глубоко в дерму и провоцируют загар, но именно этот тип лучей вызывает поломку ДНК и появление мутантных генов. Загорать в солярии до 18 лет запрещено Всемирной организацией здравоохранения, потому что молодые люди вообще не имеют иммунитета к ультрафиолету.

И, тем не менее, как бы человек ни старался, как бы тщательно все эти предписания ни соблюдал, только своими силами уберечь себя от рака он не может. Социальная сфера должна развиваться в сторону правильного питания, отказа от табакокурения, пропаганды культуры половой жизни и улучшения экологической обстановки.

Есть и еще один фактор – хронические инфекции, которые надо своевременно лечить. Но это уже предопухолевые заболевания, которыми должны заниматься медики.
Симптомы рака
Рамки нашего проекта не позволят описать симптомы всех видов рака. Но общие признаки, при которых надо насторожиться и обратиться к врачу, мы, конечно, назовем.
Врач-онколог поликлиники ГБУЗ КО «Калужский областной онкологический диспансер», главный внештатный специалист по паллиативной помощи в Калужской области Илья Мохов.
Илья Мохов, врач-онколог поликлиники ГБУЗ КО «Калужский областной онкологический диспансер», главный внештатный специалист по паллиативной помощи в Калужской области:

- Самое главное, на что человек должен обратить внимание, - это изменение каждодневного самочувствия без явной на то причины: когда он ни с того с сего устает, у него понижается работоспособность, он замечает потерю в весе и отсутствие аппетита, ломкость волос и ногтей, проблемы с кожей. В онкологии есть понятие визуальной локализации: необычные родинки, припухлости или, наоборот, вмятинки на коже, увеличенные лимфоузлы, которые определяются пальпацией, бугорки в молочной железе, язвочки во рту. Все это весомый повод обратиться к врачу - к терапевту по месту жительства. Но не стоит сразу ставить себе диагноз: вышеперечисленные симптомы могут быть признаками не только рака, но и других заболеваний.
Диагностика
Врач-онколог, заслуженный врач РФ Ольга Кругликова
Ольга Кругликова, врач-онколог ММЦ «Клиника ЗДОРОВьЯ», заслуженный врач РФ:

- Мы часто слышим о печальных исходах рака, а о том, что онкологические заболевания излечимы, знают не все. Чем раньше вы обратитесь к врачу, тем больше шансов на то, что болезнь (если она действительно есть) отступит. И вот здесь стоит сказать уже о вторичной профилактике злокачественных опухолей - комплексе мероприятий, которые направлены на раннюю диагностику онкологических заболеваний и выявление предопухолевых заболеваний.
Один из способов вовремя обнаружить рак - диспансеризация. Надо, чтобы хотя бы раз в год пациент проходил осмотр в смотровом кабинете поликлиники по месту жительства. Именно такие неинвазивные методы диагностики позволяют выявить предраковые состояния, а иногда и сам рак на ранних стадиях. Например, сейчас с помощью маммографии мы имеем возможность выявлять опухоли до полусантиметра в диаметре и незамедлительно начинать лечение.
Какие анализы позволяют выявить рак
Врач-онколог поликлиники ГБУЗ КО «Калужский областной онкологический диспансер», главный внештатный специалист по паллиативной помощи в Калужской области Илья Мохов.
Илья Мохов, врач-онколог поликлиники ГБУЗ КО «Калужский областной онкологический диспансер», главный внештатный специалист по паллиативной помощи в Калужской области:

- Как правило, общий анализ крови и общий анализ мочи крайне редко помогают в диагностике рака. Но сдавать их все равно надо, потому что они определяют общее состояние человека.

Для выявления опухоли нужны более серьезные узкоспециализированные исследования:

  • УЗИ,
  • рентген,
  • если необходимо - компьютерная томография,
  • гастро- и колоноскопия.

Какие именно, определяет врач-терапевт после первичного осмотра больного. Если ему будет что-то непонятно, он должен отправить пациента в онкодиспансер, чтобы наши специалисты определились с объемами обследования.
Калужский онкодиспансер оснащен всеми современными методами исследования, которые сегодня требуются для постановки диагноза.

У нас есть цифровой маммограф, который позволяет провести высокоточное исследование груди, компьютеризированные исследования мазков шейки и тела матки, обследования на УЗ- и рентгенаппаратуре экспертного класса, на самых современных МРТ- и СКТ-аппаратах, выполняется весь спектр эндоскопических обследований - от гастроскопии до колоноскопии.
Психологическая помощь
Клинический психолог ГБУЗ КО «КОКОД» Людмила Астахина
Не стоит забывать, что есть такая штука, как психосоматика – это часть медицинской науки, которая объясняет взаимосвязь нашего важного эмоционального опыта и физического самочувствия. Наши мысли, наш психологический настрой влияют на работу нашего организма, на способность бороться с болезнью.

Людмила Астахина, клинический психолог ГБУЗ КО «КОКОД»:

- Чаще всего, как только пациенту ставят диагноз, он впадает в состояние паники. У некоторых возникает даже так называемый эффект суженного сознания, они не знают, что делать дальше. Есть и такие, кто вообще готов отказаться от лечения. Когда человек находится в состоянии шока, его нужно направить, чтобы он не ушел от специалистов, прошел все необходимые исследования. Важно мотивировать его на лечение, объяснить, что современные методы лечения дают хорошие показатели, что рак давно не является приговором.

Особенно травматичен для психики этап, когда человек только узнает о своем заболевании. Это психоэмоциональное напряжение надо снимать общением, неторопливой доброжелательной беседой. Когда человек проговаривает свою проблему, эмоция страха уходит. И тогда можно общаться уже с той личностью, которая была до этого шока.
Лечение
Доктор медицинских наук, заместитель главного врача по медицинской части, главный внештатный онколог Калужской области Игорь Кудрявцев
Игорь Кудрявцев, доктор медицинских наук, заместитель главного врача по медицинской части, главный внештатный онколог Калужской области:

- Наиболее эффективны комбинированные, комплексные методы терапии злокачественных новообразований. Они подразумевают не только хирургический этап лечения, но и лучевую и лекарственную терапию.

Сегодня в результате ускоренного развития медицинской и фармацевтической науки появился ряд инноваций, позволяющих эффективнее справляться со злокачественными опухолями: современные линейные ускорители, новые медицинские технологии в плане протонного, нейтронного, электронного воздействия на злокачественные опухоли.

Новое оборудование Калужского онкодиспансера позволяет сделать лечение наименее травматичным для здоровых клеток. Это два линейных ускорителя, аппарат для проведения брахитерапии, близкофокусной рентгенотерапии, системы компьютерного дозиметрического планирования сеансов облучения. Стало возможным 3D-моделирование локализации и оконтуривание опухоли, чтобы можно было максимально защитить прилегающие здоровые тканевые структуры от воздействия лучевой терапии. Появились и новые формы лекарственной и иммунотерапии.

Как практически любое лечение, химио- и лучевая терапия имеет свои побочные эффекты. Это тошнота, запоры, рвота, снижение аппетита...

Питаться во время такой агрессивной терапии надо так, чтобы диета максимально снизила ее вредное воздействие на организм.
только цифры
По данным ГБУЗ КО «КОКОД», выживаемость (5 лет и более) онкологических пациентов в Калужской области выше российской – 57,5% (против 52,7% по статистике РФ).
Врач-диетолог ГБУЗ КО «Калужский областной центр медицинской профилактики» Светлана Черепанова
Светлана Черепанова, врач-диетолог ГБУЗ КО «Калужский областной центр медицинской профилактики»:

- Больным с белково-энергетической недостаточностью, истощением организма после лучевой и химиотерапии назначается высокобелковая диета.

Нужно увеличить потребление овощей (особенно зеленых и желтых), свежих фруктов, в том числе цитрусовых, животного белка, витаминов С и ß-каротина, рибофлавина, никотиновой кислоты, магния, кальция, цинка и молибдена. Блюда готовятся в отварном, тушеном, запеченном виде, для лучшего усвоения протираются.

В рационе таких больных приветствуются гречневая каша на молоке, вареные яйца, сыр, овощные супы, отварное мясо с картофельным пюре, отварная рыба, компоты из сухофруктов, шиповник, кефир.

Температура пищи должна быть не выше 60-65ºС. Питаться следует 4-6 раз в день.

В качестве дополнительного питания, которое восстановит дефицит питательных веществ, используются специализированные смеси – «Нутриэн Стандарт», «Берламин Модуляр», «Нутризон» и другие аналоги.

Очень часто люди, которым поставлен страшный диагноз, начинают оглядываться по сторонам и ищут дополнительные или альтернативные способы борьбы с болезнью. Но трагизм ситуации в том, что методы такого лечения «народными» способами часто находятся на уровне полного абсурда или безумия. Поэтому, прежде чем подвергать свой и без того изможденный тяжелой болезнью организм подобным рискам, лучше еще раз хорошенько взвесить все «за» и «против».
Жизнь после
Врач-онколог поликлиники ГБУЗ КО «Калужский областной онкологический диспансер», главный внештатный специалист по паллиативной помощи в Калужской области Илья Мохов.
И вот жесткое лечение пройдено. Что делать дальше? Ведь к прежней жизни вы уже никогда не вернетесь: слишком много пережито и понято. А в новых условиях существовать вы пока не научились.

Илья Мохов, врач-онколог поликлиники ГБУЗ КО «КОКОД», главный внештатный специалист по паллиативной помощи в Калужской области:

- Главное - найти врача, которому вы доверяете. Ведь теперь вы пойдете по жизни вместе. Доктор поможет грамотно спланировать вашу новую жизнь, исключить из нее факторы, которые один раз уже привели к развитию опухоли, назначит поддерживающую терапию. Сообщайте ему обо всех изменениях своего состояния. Увы, опухоль может вернуться. И только ваша настороженность, ваше внимательное отношение к своему организму позволят врачу быстрее обнаружить рецидив.
Врач-онкогинеколог МЦ «Жемчужина здоровья» Владимир Юрмальник
Владимир Юрмальник, врач-онкогинеколог МЦ «Жемчужина здоровья»:

- Далеко не каждый пациент может попасть на прием в обычную городскую поликлинику в строго отведенные для этого часы. В нашем медицинском центре у него есть возможность выбрать любое удобное для посещения врача время – и в будние дни, и в выходные.

Медицинский центр «Жемчужина здоровья» специализируется на женских онкологических заболеваниях (рак молочной железы, шейки матки, тела матки, яичников и т.д.) – к слову, одних из самых распространенных в мире.

Мои пациентки – это и женщины, у которых просто наблюдается онкологическая настороженность, и те, у которых есть подозрение на онкозаболевание, и те, кто уже проходит реабилитацию после лечения.

При подозрении на какую-либо патологию мы собираем анамнез, делаем УЗИ, направляем пациенток на онкомаркеры, цитологию и гистологию. (МЦ «Жемчужина здоровья» тесно сотрудничает с Калужским онкодиспансером. – Авт.). Манипуляции по диагностике и лечению предраковых состояний (например, конизация дисплазии шейки матки) производятся непосредственно в нашем медицинском центре.

Качество жизни онкологических пациентов даже с запущенными формами заболевания заметно улучшилось. Они социально активны и даже трудоспособны.

Сейчас многие пациенты со злокачественными новообразованиями рожают здоровых детей, даже в процессе проведения лекарственной терапии.

Но некоторые онкологические пациенты стесняются своей изменившейся внешности. Они замыкаются в себе, не могут вернуться на работу, не выходят из дома, впадают в депрессию. Мы не видим этих людей в парках и магазинах. Но это не значит, что их нет!

А ведь в эстетическом плане наука тоже шагнула далеко вперед! Пациентам ставят силиконовые органы взамен утраченных, пересаживают кожу и волосы. И они возвращаются к полноценной жизни.
Клинический психолог ГБУЗ КО «КОКОД»Людмила Астахина

Людмила Астахина, клинический психолог ГБУЗ КО «КОКОД»:

- При любых результатах лечения пациент должен вернуться к жизни.

Даже если наступает состояние стойкой ремиссии, страх рецидива у многих все равно остается. Но он отнимает силы, радость жизни. А ведь каждый наш день неповторим.

Поэтому я предлагаю пациентам решить, как им хочется жить: с радостью, с родными или со страхом. Допустим, человек не может работать, как раньше. Но он может позволить себе то, что когда-то представлялось ему нереальным: рукоделие, плавание, чтение, путешествия. Если ты не можешь жизни дать дни, значит, нужно дням добавить жизни
Медицинский центр «Жемчужина здоровья» приглашает волонтеров и участников в группу взаимопомощи для женщин с онкологическими заболеваниями молочной железы «ВЕРИТЬ В СЕБЯ». В качестве волонтеров в программе работают женщины, прошедшие лечение рака молочной железы. Они перенесли операцию и лучевую и химиотерапию, пережили страх и отчаяние. А сейчас готовы рассказать о личном опыте преодоления болезни, помочь советом, ответить на вопросы тех, которым недавно был поставлен такой же диагноз.

Рак молочной железы не приговор!
Медицинский центр «Астро»: бесплатная реконструкция груди при онкологии (по полису ОМС).
Сегодня рак молочной железы является наиболее распространенной злокачественной опухолью у женщин. В процессе комплексной терапии очень часто происходит частичное или полное удаление груди, что влечет за собой потерю женского облика. Однако уровень развития современной хирургии позволяет полностью удалить опухоль и успешно восстановить эстетику женской груди посредством реконструктивной операции. В настоящее время существует около 20 видов операций по восстановлению молочной железы, в которых используются имплантаты и экспандеры, а также применяются аутолоскуты. Медицинский центр «Астро» (г. Калуга) в партнерстве с «Клиникой № 1» (г. Обнинск) около 10 лет проводят данные операции*. Медицинские центры имеют лучшее оснащение европейского уровня. Операции проводятся с соблюдением строгих международных стандартов и протоколов. В клиниках работают высококвалифицированные специалисты, прошедшие стажировку в лидирующих медицинских центрах мира (Россия, Австрия, Китай, Япония, Германия, Испания, США и др.). Большие достижения позволили войти в федеральный список медучреждений по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП) по полису ОМС, т.е. многие сложные операции являются БЕСПЛАТНЫМИ. В их числе – реконструктивные операции при раке молочной железы, квоты на которые может получить каждая женщина, проживающая как на территории Калужской области, так и в других регионах РФ.
Хирурги ежегодно выполняют около 150 операций по восстановлению молочной железы. Главное преимущество врачей-специалистов клиник – создание естественной формы груди при максимально радикальном удалении опухоли.

Только высококлассная хирургическая техника и искусное владение нужной методикой проведения операции позволяют приобрести естественную форму молочной железы, а не подобие груди с «заплаткой».

Команда врачей изучает каждый случай в отдельности, учитывая индивидуальные особенности, подбирает подходящую методику, что в итоге позволяет провести операцию по восстановлению груди с высоким эстетичным результатом и благоприятным прогнозом на будущее, а это – несомненный показатель доверия и признания на государственном уровне.
Все виды оказываемых реконструктивно-пластических операций уникальны, поскольку дают возможность не только предотвратить злокачественную опухоль, но и восстановить грудь даже спустя время после ее удаления!
Отдельная благодарность следующим специалистам:
    • хирургу, онкологу-маммологу, торакальному хирургу, кандидату медицинских наук – Федору Викторовичу Медведеву (стаж работы около 25 лет);
    • реконструктивно-пластическому хирургу, члену РОПРЭХ, члену ISAPS Наталии Андреевне Цыганковой (стаж работы более 20 лет);
    • реконструктивно-пластическому хирургу, члену ISAPS Юрию Ефимовичу Нарусову (стаж работы более 35 лет).
    Чтобы получить направление на оказание ВМП (квоты), необходимо обратиться к нам в клинику. При наличии медицинских показаний врач оформляет направление на госпитализацию, которое вместе с пакетом документов пациента передается на рассмотрение врачебной комиссии. В случае положительного решения оформляется заключение об оказании пациенту ВМП и назначается дата проведения операции.

    Кроме реконструктивно-пластических операций при раке молочной железы клиника оказывает БЕСПЛАТНУЮ медицинскую помощь по системе ОМС по следующим направлениям: гинекология, урология, травматология (эндопротезирование тазобедренных суставов), онкология.

    *Операции проводит официальный партнер ООО «Клиника №1» (г. Обнинск).
    Медицинский центр «Астро»

    г. Калуга, ул. Циолковского, д. 67/1.
    тел. 8(4842)22-20-60, 22-20-61.
    Сайт: www.astromedkaluga.ru
    Всё возможно
    Истории звёзд, победивших рак
    Народный артист России Эммануил Виторган победил злокачественную опухоль легкого. Лечение проходило в 90-х годах, когда технологии были не на таком высоком уровне, как сегодня, а медицина оставалась на несколько шагов позади. Помогла артисту в выздоровлении поддержка супруги. Сейчас Виторгану 78 лет, у него трое детей. Причем младшая дочь родилась только в этом году.

    Эмануил Виторган
    У автора детективов Дарьи Донцовой был особо сложный случай лечения. В 1998 году она узнала, что у нее рак груди. На тот момент болезнь уже достигла критической стадии. Врачи с уверенностью заявили, что писательнице осталось жить несколько месяцев, но она не пала духом. Дарья прошла все необходимые процедуры и ряд сложнейших операций. Болезнь отступила. Этот этап в жизни подарил Дарьи Донцовой вдохновение, и она начала писать свои первые книги.

    Дарья Донцова
    Журналист Владимир Познер узнал о страшном диагнозе в 1993 году. Лечение началось вовремя. Компетентность американских медиков и поддержка близких помогли телеведущему победить онкологию. С тех пор прошло уже 25 лет, болезнь не напоминала о себе снова. Познер регулярно проходит медицинское обследование и сотрудничает с фондами по борьбе с раком.

    Владимир Познер
    Как заявляли певице Лайме Вайкуле американские врачи, в подобных случаях выздоравливают только 20%. Эта весть заставила артистку переосмыслить жизнь и по-новому посмотреть на некоторые вещи.
    Вайкуле выздоровела и с тех пор поддерживает тех, кто столкнулся с такой же проблемой.
    Лайма Вайкуле
    Вопрос-ответ
    Уважаемые читатели! Если в этой статье мы не затронули какие-то волнующие вопросы по теме, задавайте их в нашем чате. На них ответят ведущие специалисты Калужского онкологического диспансера.
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    Ответы ведущих специалистов Калужского онкологического диспансера
    - Если человек слишком мнительный, тревожный, да еще начитался в Интернете «страшилок» о раке - можно ли заболеть из-за самого страха, постоянного стресса от такой боязни?

    - Сам по себе страх не является причиной опухоли. Но постоянное перенапряжение от тревоги и стресса может вызвать дезадаптацию защитных сил организма. Он будет хуже сопротивляться внешним воздействиям, что может привести к появлению опухолевых клеток.
    - Может ли ежегодная диспансеризация (УЗИ, маммография) повысить риск рака?

    - Диспансеризация в первую очередь направлена на раннее выявление опухолей. Обследования, применяемые при диспансеризации, не вредят организму человека настолько, чтобы самим вызвать рак.
    - Существует целый перечень населенных пунктов Калужской области, которые находятся в границах зон радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС. Жители этих мест находятся в группе риска по заболеваемости раком?

    - Да, к сожалению, до сих пор на территориях, подвергшихся заражению после аварии на Чернобыльской АЭС, отмечаются высокие уровни накопления в почве радиоактивных изотопов. Жители этих мест могут страдать от опухолей чаще, чем другие. Например, у них выше риск заболеть раком костей или щитовидной железы.
    Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.