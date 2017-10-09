 
худеем к новому году - 2018
Коллекционеры комплиментов
За два месяца занятий со специалистами героини нашего «стройнящего» проекта в общей сложности потеряли почти полцентнера жировой массы.
Какие все-таки молодцы у нас участницы! Они перестали откладывать похудение на понедельник, весну, следующий день рождения и сдвинулись с мертвой точки сейчас, когда среднестатистический житель наших широт, наоборот, набирает в объемах!

Давно в прошлом - утренний кофе с куском торта, конфеты-печеньки-булочки в течение рабочего дня, гиподинамия и ночные просмотры фильмов взамен полноценного сна.

Все четыре девушки становятся ходячей рекламой партнеров проекта:


Попробуйте предложить им фастфуд или кусочек тортика – откажутся! И не потому, что так надо, а потому что… не хочется! Скажите, что сегодняшнее занятие в фитнес-клубе перенесено на другой день недели, – расстроятся!

И вот результат: все девушки постройнели, посвежели, помолодели и стали коллекционировать комплименты по поводу своей обновленной внешности. Причем делают их не только мужчины, но и другие дамы, что, согласитесь, даже ценнее!
ФИТНЕС-КЛУБ JOYFIT
Друзья все чаще замечают, что меня как будто кто-то подменил...
ФИТНЕС-КЛУБ JOYFIT
Друзья все чаще замечают, что меня как будто кто-то подменил...

- До проекта со спортом я особо не дружила. Пыталась несколько раз посещать фитнес-клубы, но не хватало мотивации, что ли... - с улыбкой вспоминает Елена Лещева события двухмесячной давности. - А сейчас меня вряд ли остановишь! Я с легкостью выполняю те упражнения, которые раньше казались мне тяжелыми. Возьмем обычные приседания. Раньше это упражнение было для меня трудновыполнимым, а сейчас практически разминочное. Мой тренер Евгений Рябцев сказал, что чем сильнее мои мышцы, тем больше они тратят энергии, а значит, и похудание ускоряется. Кстати, за эти две недели я скинула еще 3 кг.

Я немного удивлена вариативным подходом Евгения Рябцева к составлению моих тренировочных программ и планов питания. Такого разнообразия упражнений я и не ожидала. Чтобы тело не привыкало, Евгений постоянно придумывает для меня что-то новенькое. Тренироваться очень интересно. Раньше я думала, что в фитнесе нет ничего сложного: бери больше, кидай дальше, ничего не ешь - и будет тебе тонкая талия. И это было одной из моих главных ошибок. Повторять ее никому не советую.
Сейчас я тренируюсь осознанно, в удовольствие, понимая, для чего выполняю то или иное упражнение. Я практически полностью изменила свой образ жизни, и мне это нравится.

Только представьте: наши занятия начинаются с получасового(!) кардио до тренировки. Раньше я ходила по дорожке минут 5-7 от силы, а сейчас для меня 30 минут на степе - раз плюнуть! Чувствую себя профи!
Пока все не припорошило снегом, я после тренировок еще и на велике каталась для дополнительного эффекта! А сейчас мой домашний фитнес ограничивается только частыми прогулками с шарпеем Ладой.

Эта собака слишком активна для представителя своей породы. И до знакомства с JoyFit выматывала хозяйку своей отчаянной беготней. А теперь я пробегаю с ней не меньше километра без всякой одышки!

В субботу в JoyFit была непростая тренировка - в разы дольше и тяжелее обычной. Таким подходом Евгений Рябцев устроил моему организму запланированный стресс, чтобы все обменные процессы протекали максимально быстро и эффективно. Но, как говорится, «где кнут, там и пряник». В этот день тренер позволил мне официально оторваться и съесть всё, что душе угодно. Это называется читмил. Но каково было моё удивление, когда я поняла, что вредная еда меня особо не интересует... Мне просто перестал нравиться вкус жареной картошки, газированной воды, чипсов и прочих вредностей. Сначала я подумала, что это просто самовнушение, но тренер быстро объяснил, что вкусовые предпочтения изменились, потому что вкусовые рецепторы стали работать по-другому. В итоге я позволила себе только немного шаурмы и пару глотков газировки.
Сейчас я ем только правильную пищу - ту, что тренер прописал. Причем не из-под палки, а реально получая от нее удовольствие. И всех домашних к ней потихоньку приучаю.
Сейчас я ем только правильную пищу - ту, что тренер прописал. Причем не из-под палки, а реально получая от нее удовольствие. И всех домашних к ней потихоньку приучаю.
Спасибо родне: все так здорово меня поддерживают! В группе моральной поддержки - даже мой четырехлетний сынок Максим. Бабушка приносит ему сладости, а он ей: «Прячь скорее, чтобы мама не видела! Ей же нельзя!» Все знакомые заметили мой результат! Да и незнакомые пишут мне в социальных сетях слова поддержки! Мне, как и любой девушке, всегда приятно внимание со стороны. Это очень мотивирует!

Естественно, после тренировок чувствуется усталость, но она приятная. Откуда беру новые силы? Энергией заряжают друзья, семья и, конечно же, видимый в зеркале и на весах результат! Большое спасибо за это моему тренеру и фитнес-клубу JoyFit. Работаем дальше!
Промежуточные итоги
22 тренировки
136 кг
Весила Елена до занятий в «JoyFit»
133 кг
стала весить после 7 тренировок
129 кг
стала весить Елена после 13 тренировок
124 кг
стала весить после 17 тренировок
121 кг
стала весить после 22 тренировок

-15 кг
общий результат Елены на данный момент
ФИТНЕС-КЛУБ «АТМОСФЕРА»
Upperbody, протеин с ириской и лыжня в спортзале
ФИТНЕС-КЛУБ «АТМОСФЕРА»
Upperbody, протеин с ириской и лыжня в спортзале
- «Только улыбай-ся, улыбайся! Невесомости поверь и отдайся!» - эта зажигательная песня будет звучать в моей голове, наверное, еще очень долго, - уверена Екатерина Кудрина. - Ведь сегодняшним дождливым зимним утром она вместе с групповыми занятиями под названием «upperbody-фитнес» (они же pump-аэробика) завели меня на несколько дней вперед!

Да-да, мой тренер Дмитрий Терещенко опять приятно удивил - отправил чуть ли не на самую популярную силовую тренировку в мире, во время которой прокачиваются все группы мышц. Проходят они в специальном зале для групповых занятий. Это, между прочим, непременный атрибут всех суперсовременных фитнес-клубов вроде «Атмосферы». Там под руководством титулованного инструктора и очень солнечного человека Ольги Яковской мы с девчонками полчаса в быстром темпе многократно поднимали легкие штанги под ту самую песню-«зажигалку» группы IOWA. Отличный способ, чтобы не просто сжечь излишки жира, но и улучшить координацию движений, чувство равновесия и сделать себе красивое тело с рельефными мышцами. Три-четыре месяца таких занятий - и ты практически бодибилдер!


Что будет с моим телом в начале весны, конечно, не берется спрогнозировать даже сам Дима Терещенко. А пока очередной контрольный замер на аппарате Inbody 770 показал, что мышечной массы во мне стало на 200 г больше. Как говорится, мелочь, а приятно! И это одновременно с потерей 2 кг 800 г жировой ткани!

- Рост мышечной массы – следствие работы с большими весами, - комментирует эти показания Дима. - Девушкам не нужно их бояться: чем больший вес используется – конечно, без искажения техники – тем сильнее гормональный отклик и тем быстрее происходит процесс жиросжигания.

А я и не боюсь! На прошлой неделе сестра нашла в Instagram видео, где я жму ногами 100 кг, и отправила мне SMS: «Ну ты просто Халк в юбке!»
Работу с большими весами мы с Дмитрием сочетаем с высокоинтенсивными тренировками.
Работу с большими весами мы с Дмитрием сочетаем с высокоинтенсивными тренировками.
В кардиозоне я освоила два новых тренажера Concept2: имитирующий греблю и передвижение на лыжах. Это функциональные упражнения, которые увеличивают выносливость, помогают более интенсивно работать с «железом» и ускоряют обмен веществ.

В еде я по-прежнему кремень. Ничего, за что бы меня мог пожурить Дмитрий, себе не позволяю. Хотя сладкого хочется все больше. Чтобы унять этот мой глюкозный голод, Дима подарил мне протеиновый коктейль со вкусом… ириски. Принимаю его 1 раз в день после тренировки. Пока помогает!

Только вот ведь незадача: надеть мне нечего. Причем это не традиционный дамский каприз, а реальная проблема! Вся прежняя одежда мне теперь велика, а новую покупать сейчас нет смысла, потому что ее скоро постигнет та же участь... Ведь я же поставила себе очередную цель - сбросить еще 10 кило к Новому году! Впереди - отпуск, поэтому разрешу-ка я себе пока походить в толстовках, даже если они уже на несколько размеров больше.

Но эти мои успехи вовсе не повод расслабляться, тем более что у моего уважаемого «атмосферного» тренера уже созрел новый план тренировок!
Промежуточный итог
35тренировок
113 кг
Весила Екатерина до занятий в «Атмосфере»
109 кг
вес после первых 7 тренировок
106,5 кг
стала весить после 20 тренировок
101,9 кг
стала весить после 28 тренировок
100,2 кг

стала весить Екатерина после 35 тренировок
- 12,8 кг
общий результат Екатерины на данный момент
Студия эффективных тренировок «FIT-N-GO»
Статика - это сила!
- Статика в моем случае - это вовсе не лежание на диванчике, - смеется Анастасия Антипова. - Это силовые упражнения, к которым я пристрастилась, когда начала заниматься с Артемом Бедирхановым. Да, мое личное дело в FIT-N-GO уже две недели ведет он. И вот ведь какая штука: по мере того как толстеет мое дело, стройнею я. Об этом красноречиво говорят весы Tanita: за эти две недели вес опустился до отметки 83,8. А еще я на 7 лет помолодела, и мой метаболический возраст уже не 48 лет, а 35 – всего на 2 года больше фактического.

Я уже почти привыкла к тому, что теперь в моих тренировках стало больше статики: силовых упражнений, повторений. И, оказывается, статика может вымотать даже больше, чем кардиотренировки!

В моем «послужном списке» появилось много нового: «жгут», «борцовская стойка», приседы, выпады.

На занятиях с Артемом всегда делается больший акцент на разные группы мышц.

Целенаправленный такой акцент. Например, если тренируем нижнюю часть тела – значит, не бегаем, не прыгаем, а планомерно прокачиваем ноги в разных положениях: делаем приседы, махи ногами, выпады, работаем с утяжелителями и т.д. И в страну больших штанг и весов, с которой многие ассоциируют силовые тренировки, бежать не надо!

У Артема занятия проходят в более свободном режиме. Когда делаешь упражнения, он объясняет, что, зачем и почему, какая мышца сейчас работает. Старается подстраиваться под мои желания и подбирает именно те упражнения, которые мне больше нравятся.
Тренировки стали более сложные по технике. А в таких случаях тело особенно важно разогревать. Поэтому мы всегда делаем разминку до тренировки и заминку - после.
Если техника хромает, Артем научит! Ну не умела я грамотно приседать - так теперь все в порядке. Поставил коленками к стенке и сделал так, чтобы они не выходили за носки.

Поскольку мы теперь делаем акцент на отдельные, особо интересующие меня участки тела, я немного беспокоилась о том, не будет ли на них перегрузки, не вредно ли это для меня. Ведь костюм усиливает нагрузку в десятки раз. Но оказалось, что электростимуляция используется в медицинских целях еще с 60-70-х годов прошлого века, когда с ее помощью начали восстанавливаться космонавты и профессиональные спортсмены. Вот и я чувствую себя значительно активнее и бодрее. Все это результат правильно подобранных физических нагрузок, здорового питания и электромышечной стимуляции!

Дни сейчас очень насыщенные. Вес снижается, возможно, медленнее, чем я хотела бы, но верно! Учусь не зацикливаться на цифрах, ведь цифры, которые показывают нам весы, и постоянное сравнение их с идеалом, только приводят к стрессу. И потом, мышцы намного тяжелее жира, поэтому цифры на весах могут меняться незначительно, но меняются объемы и качество тела. Для меня правильная стратегия - сосредоточиться не на показателях веса, а на ощущениях. И, конечно, радуют объемы, вещи в гардеробе приходится стремительно менять. Отражение в зеркале радует все больше! Вот она, настоящая победа!

С едой продолжаю фантазировать. Но только после одобрения каждого рецепта моим нутрициологом - Викторией Сабитовой. Каждый день все очень вкусно и разнообразно! Вчера делала куриные рулетики. Отбила бедрышки, посолила, поперчила, завернула с зеленью – и в духовку. А сегодня на ужин у меня - лодочки из перчиков с куриной грудкой.
Я тут недавно прочитала в одном издании про полчаса обязательных активностей в день, рекомендованных ВОЗ. Вот мои нынешние ежедневные активности: три дня в неделю - получасовые(!) тренировки в FIT-N-GO, а в остальные дни - 30-минутная пробежка по магазинам в поисках полезных продуктов для новых здоровых блюд!
Промежуточные результаты
23 тренировки
92,6 кг
Весила Анастасия до занятий в «FIT-N-GO»
87,6 кг
стала весить после 7 тренировок
85,75 кг
стала весить Анастасия после 11 тренировок
84,5 кг
стала весить Анастасия после 17 тренировок
83,8 кг
стала весить Анастасия после 23 тренировок

-8,8 кг
общий результат на данный момент
центр снижения веса и косметологии «Доктор Борменталь»
Оранжевое настроение
- Сегодня я - в платье, которое купила еще в начале весны, - его расцветка удивительным образом совпала с моим тогдашним настроением, - делится маленькой женской слабостью Олеся Гарбар. - Купила, примерила дома - и оно чуть не разошлось по швам! С размером я в марте явно не рассчитала. Так бы и висеть ему в шкафу без дела, если бы не случился ваш проект и Центр снижения веса «Доктор Борменталь» не взял бы меня «на поруки». Сейчас оно мне в самый раз!

Я преодолела свое плато, которое длилось целый месяц! Сегодня вешу 93 килограмма. За 2 месяца я сбросила 12 кг, из которых 10 - это чистый жир!
- Вы обратились к нам с 3-й степенью ожирения, которая очень опасна для здоровья, - говорит мой куратор - специалист по снижению веса клиники «Доктор Борменталь» Елена Тулина. - Самостоятельные попытки похудеть в таких случаях не дают стабильного результата, так как обычные диеты еще больше замедляют метаболизм. Вам действительно была необходима помощь квалифицированных специалистов по снижению веса. И вот результат: сегодня до индекса массы тела 34,9, который соответствует уже 2-й степени, вам осталось сбросить всего 3 килограмма!
Чувства голода не испытываю вообще. Елена объясняет это тем, что я соблюдаю все ее предписания. Даже если появляется малюсенький соблазн, я останавливаю себя так: «А стоит оно всего того, что уже сделано, чтобы похудеть?»

Вот сегодня на работе подарили коробку зефира в шоколаде. Можно было съесть немножко, конечно. Но это так невыгодно: 400 ккал на 100 г... А мне разрешается только 50 ккал за 1 прием! В общем, передарила я эту коробку бухгалтерии со словами: «Ешьте, девочки, ни в чем себе не отказывайте - вы все равно стройняшки».
Хотя калории я считаю по старой памяти. Сейчас я уже ем по граммам. В моем рационе появились фрукты: яблоки, апельсины, мандарины.
Елена говорит, что в качестве десерта я могу позволить себе до 600 г мандаринок в день! И это так здорово: ведь они пахнут Новым годом и вызывают оранжевое настроение!

На работе, как и всегда в декабре, цейтнот и завал. Не представляю, где бы я сейчас нашла время, чтобы худеть в спортзале. А в «Докторе Борменталь» можно расставаться с лишним весом, практически не прилагая никаких усилий. Пришла, укололась - и жир ушел в том месте, в котором от него хотелось избавиться. Не надо напрягаться, делая специальные упражнения на эту зону, терпеть мышечную боль, которая неизбежно преследует после тренировок.

Приятно, что в этой суете рабочих будней коллеги успевают делать комплименты моей новой фигуре. На днях «Олеся, как ты постройнела!» услышала от главного бухгалтера - мужчины, между прочим!

Но комплименты комплиментами, а когда человек, сражающийся с лишним весом, не видит минуса на весах, его мотивация резко снижается. Это, кстати, было одной из причин моих срывов при домашнем похудении. А в клинике «Доктор Борменталь» на помощь худеющим приходит регулярная диагностика, которая позволяет специалисту четко отслеживать состав тела, факторы, за счет которых идет процесс снижения веса, видеть, идет ли он вообще, и вовремя корректировать свои рекомендации. А нам, пациентам, - знать, что мы грамотно и верно движемся к своей цели!
Промежуточные результаты
6 пищевых консультаций, 5 занятий в «Школе стройности», 18 процедур
105 кг
Весила Олеся до посещения центра снижения веса и косметологии «Доктор Борменталь»
98 кг
Стала весить после первых занятий
97 кг
стала весить после полутора месяца занятий
93 кг

стала весить Олеся после двух месяцев занятий

-12 кг
сбросила Олеся за это время
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До встречи через две недели!

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