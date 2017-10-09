Если техника хромает, Артем научит! Ну не умела я грамотно приседать - так теперь все в порядке. Поставил коленками к стенке и сделал так, чтобы они не выходили за носки.



Поскольку мы теперь делаем акцент на отдельные, особо интересующие меня участки тела, я немного беспокоилась о том, не будет ли на них перегрузки, не вредно ли это для меня. Ведь костюм усиливает нагрузку в десятки раз. Но оказалось, что электростимуляция используется в медицинских целях еще с 60-70-х годов прошлого века, когда с ее помощью начали восстанавливаться космонавты и профессиональные спортсмены. Вот и я чувствую себя значительно активнее и бодрее. Все это результат правильно подобранных физических нагрузок, здорового питания и электромышечной стимуляции!



Дни сейчас очень насыщенные. Вес снижается, возможно, медленнее, чем я хотела бы, но верно! Учусь не зацикливаться на цифрах, ведь цифры, которые показывают нам весы, и постоянное сравнение их с идеалом, только приводят к стрессу. И потом, мышцы намного тяжелее жира, поэтому цифры на весах могут меняться незначительно, но меняются объемы и качество тела. Для меня правильная стратегия - сосредоточиться не на показателях веса, а на ощущениях. И, конечно, радуют объемы, вещи в гардеробе приходится стремительно менять. Отражение в зеркале радует все больше! Вот она, настоящая победа!



С едой продолжаю фантазировать. Но только после одобрения каждого рецепта моим нутрициологом - Викторией Сабитовой. Каждый день все очень вкусно и разнообразно! Вчера делала куриные рулетики. Отбила бедрышки, посолила, поперчила, завернула с зеленью – и в духовку. А сегодня на ужин у меня - лодочки из перчиков с куриной грудкой.

