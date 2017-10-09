- Статика в моем случае - это вовсе не лежание на диванчике, - смеется Анастасия Антипова
. - Это силовые упражнения, к которым я пристрастилась, когда начала заниматься с Артемом Бедирхановым. Да, мое личное дело в FIT-N-GO
уже две недели ведет он. И вот ведь какая штука: по мере того как толстеет мое дело, стройнею я. Об этом красноречиво говорят весы Tanita: за эти две недели вес опустился до отметки 83,8. А еще я на 7 лет помолодела, и мой метаболический возраст уже не 48 лет, а 35 – всего на 2 года больше фактического.
Я уже почти привыкла к тому, что теперь в моих тренировках стало больше статики: силовых упражнений, повторений. И, оказывается, статика может вымотать даже больше, чем кардиотренировки!
В моем «послужном списке» появилось много нового: «жгут», «борцовская стойка», приседы, выпады.
На занятиях с Артемом всегда делается больший акцент на разные группы мышц.
Целенаправленный такой акцент. Например, если тренируем нижнюю часть тела – значит, не бегаем, не прыгаем, а планомерно прокачиваем ноги в разных положениях: делаем приседы, махи ногами, выпады, работаем с утяжелителями и т.д. И в страну больших штанг и весов, с которой многие ассоциируют силовые тренировки, бежать не надо!
У Артема занятия проходят в более свободном режиме. Когда делаешь упражнения, он объясняет, что, зачем и почему, какая мышца сейчас работает. Старается подстраиваться под мои желания и подбирает именно те упражнения, которые мне больше нравятся.