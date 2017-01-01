Есть здорово
Разбираемся, где купить натуральные продукты и почему, чтобы проверить их качество, надо жечь творог, мять хлеб и купать вино в воде.
Правильно питаться стало модным. Все больше народу пьет воду на пустой желудок, во время перекусов вместо чипсов грызет орешки, а отужинать предпочитает не картошкой со свиной отбивной, а запеченной в фольге рыбкой с овощами или творогом с сухофруктами.

Но, чтобы приготовить вкусные и питательные блюда, надо выбрать правильные продукты в магазине. Вот здесь нас и ожидают подвохи: не всегда достойное качество, несоответствие содержимого написанному на этикетке, всяческие неполезные добавки.

По идее, натуральное - это то, что родом из наших мест, для транспортировки которого не требуется пичкать оное консервантами. Лично для меня это то, что моя свекровь выращивает на своей грядке. Но, если не ограничиваться рамками семейного огорода, у нас в Калуге можно купить очень много продуктов питания местного производства: мраморную говядину, отборную телятину, грибы-вешенки, сыры, мясо цесарок, осетровую рыбу и креветки, молочку и колбасную продукцию, сладости и, конечно же, хлебушек.

Как утверждают производители, никаких генномодифицированных кормов и удобрений при их изготовлении не использовалось. Все первозданное - буквально как в раю. И все-таки: как не ошибиться в выборе и унести домой именно натуральные продукты? У кого можно покупать продукцию без опаски – у пищевых гигантов или у маленьких хозяйств? Сегодня мы постараемся пролить свет на эти вопросы.
Эксперимент первый.
Не крошите батон
Чтобы проверить качество хлеба, надо прежде всего придавить буханку. Правильный хлеб нельзя сжать больше, чем в два раза. Если он пружинит – значит, качественный. На фото слева именно такой.
Если мякиш неестественно белый – в тесто, скорее всего, добавили улучшители. На фото это батон справа.
Если вы купили целый хлеб, а не в нарезке, попробуйте его порезать. Если он сильно крошится, как на фото слева, без вредных добавок тут тоже не обошлось.

Честный хлеб
У работников ЗАО «Хлебокомбинат» г. Калуги есть мечта: чтобы во всех магазинах города продавались только правильные, здоровые и вкусные продукты... Со своей стороны, для осуществления этих перемен они делают все возможное.

На предприятии используют только натуральное российское сырье и скрупулезно соблюдают классические технологии производства хлеба.

Муку Калужский хлебокомбинат получает от собственной мельницы, которая находится в Воротынске и имеет многолетний опыт по выработке высококачественной муки. Все поступающее сырье в обязательном порядке проверяется в аттестованной контрольной лаборатории предприятия. Если оно не проходит по качественным показателям, то тут же возвращается поставщику.

Все дальнейшие операции строго проверяются производственной лабораторией. В каждую смену здесь работает техник-технолог, который контролирует техпроцесс: влажность и кислотность полуфабрикатов, массу тестовой заготовки.
На выходе каждая единица проходит через службу контроля качества готовой продукции. И, если что-то вызывает подозрение, тут же отбраковывается.

Готовая продукция возвращается в контрольную лабораторию, где проверяется на кислотность, пористость и влажность.

На производстве контролируется даже качество легендарных желтых пакетиков.
Калужский хлебокомбинат работает по процедурам системы безопасности пищевой продукции ХАССП. Поэтому помимо сырья и хлеба здесь контролируются даже вода и микроклимат.

Согласитесь, очень подкупает, когда слышишь от производителя: у нас - все свое, родное, как бабушка пекла. А ведь именно такой хлеб делают на Калужском хлебокомбинате. Брожение теста здесь естественное, а не ускоренное - чтобы сохранялся вкус настоящего хлеба. Это старинные рецепты. Такие, по которым пекли хлеб с момента основания предприятия – с 1936 года. Недавно в тесто стали добавлять живую закваску, что сделало этот хлебушек еще более полезным для нашего организма.

В нем не было, нет и не будет улучшителей вкуса, отбеливателей, ферментных препаратов, модифицированных крахмалов, консервантов и разрыхлителей. А добавки – йод, овощи и злаки, лактулоза - могут только улучшить его пищевую ценность.

На Калужском хлебокомбинате не ставят перед собой цели удешевить товар и продлить срок его годности. Именно так получается экологически ЧЕСТНЫЙ продукт.
Обнинский колбасный завод начал работу в 1994 году. Это был небольшой
цех, выпускавший 10 видов колбасы. Завод рос, развивался, продукция пользовалась спросом, т. к. основной принцип уже тогда был «БОЛЬШЕ МЯСА»!

Под торговой маркой «БОЛЬШЕМЯСОВ» продукция Обнинского колбасного завода стала продаваться с 2009 года, когда ассортимент уже составлял более 130 позиций.

Слоган торговой марки «БОЛЬШЕМЯСОВ» звучит как «БОЛЬШЕ МЯСА В КОЛБАСЕ!»

Обнинский колбасный завод следует этому принципу и постоянно работает над тем, чтобы в продукции «БОЛЬШЕМЯСОВ» было еще БОЛЬШЕ МЯСА.

В 2018 году технологами завода были разработаны рецептуры со значительным - на 30% - снижением содержания жира! При этом увеличено содержание МЯСА.
Первыми в этой программе стали одни из самых популярных продуктов, выпускаемых под торговой маркой «БОЛЬШЕМЯСОВ»:

  • - «Докторская» ГОСТ вареная колбаса,
  • - «Столичная» варено-копченая колбаса,
  • - колбаски сырые (с сыром, с пряностями, с грибами и луком, классические и новинка 2018 года - с томатами и базиликом).
Это общемировая и уже общероссийская тенденция снижения потребления жира. Люди все больше заботятся о своем здоровье и стараются сокращать долю жирной продукции в своем ежедневном рационе. И «БОЛЬШЕМЯСОВ» тоже идет по этому пути.

Ведь чем меньше жира, тем БОЛЬШЕ МЯСА В КОЛБАСЕ!
С приставкой эко-
Наряду с корифеями пищевого производства на рынок выходят все новые мелкие производители. Их продукция часто маркируется эпитетом «фермерский» или обозначается приставкой «эко-».

На днях в почтовом ящике я нашла яркую бумажку, на которой русским по белому было написано «экологически чистые продукты».

- У вас продукция органическая? - робко поинтересовалась я, позвонив по телефону, указанному на листовке.

- Девушка, вы мне не путайте: «экологически чистая» вовсе не значит «органическая», - рявкнули на меня с другого конца провода.

После этого - для расширения собственного кругозора и дабы не путать таких нервных дамочек - я решила разобраться в терминологии.

Если верить Википедии, то фермерский продукт — это штучный экологически чистый товар, и производится он частными хозяйствами из натуральных компонентов очень небольшими партиями. Эко-, био- и органические – это тоже продукты, выращенные без использования пестицидов, химических и синтетических кормовых добавок, ГМО и регуляторов роста, искусственных консервантов, красителей и ароматизаторов. Но не обязательно на ферме. Это мясо коров, которым не колют гормоны. Это орехи и сухофрукты без обработки сульфитами. Это мороженое без антифриза.
Эксперимент второй.
Зачем поджигать творог
Чтобы отличить качественный творог от фальсификата, корреспонденты kp40.ru его… подожгли.

Некачественный творог под действием высокой температуры мгновенно задымился. Дым при этом стал издавать совсем неаппетитный аромат пластика. А это значит, что такой творожок имеет очень отдаленное отношение к кисломолочке.

По идее этот кисломолочный продукт гореть как спичка не может. Природа у него такая – молочная.

Каждый раз поджигать творог, чтобы проверить его качество, конечно, невозможно. Но неладное покупатели могут заподозрить, уже взглянув на цену: стоит поддельный продукт втрое меньше, чем настоящий. Соблазняться низкой ценой, разумеется, не стоит: гори такая экономия синим пламенем.
Что такое живая еда
Во время плохой экологии и низкокачественных продуктов, которые производят компании-гиганты, а также при режиме работы с большой физической и эмоциональной нагрузкой, заботиться о собственном здоровье особенно важно. Одним из важнейших пунктов заботы о здоровье является правильное питание. От того, как вы питаетесь, зависит не только работа пищеварительной системы, но и общее состояние организма, настроение, внешность и многое другое. В настоящее время на полках магазинов появляются уникальные продукты, богатые витаминами и минералами, а так же полноценные замены белкам животного происхождения.

В магазине «Живая еда» представлен большой выбор продуктов для вегетарианцев, сыроедов и просто для людей, которые заботятся о своем здоровье. Почти все, что необходимо для здорового питания, собрано в одном месте. Здесь представлен большой и уникальный ассортимент, который включает в себя:

  • живые крупы для проращивания (зелёная гречка, лён, рожь и др.);
  • цельнозерновые крупы, макароны, хлопья, котлеты, супы;
  • натуральный алтайский мёд;
  • натуральные заменители сахара (стевия и сиропы, не содержащие сахара);
  • орехи, а также сухофрукты естественной сушки;
  • полезные сыпучести (белый и черный кунжут, кэроб, отруби, кокосовый порошок, кедровый жмых);
  • несколько видов полезных водорослей (хлорелла, спирулина, ламинария, вакаме);
  • масла холодного отжима;
  • сырые питательные урбечи (паста из семян и орехов);
  • мука цельнозерновая;
  • специи;
  • различные виды хлебцов и полезные цельнозерновые печенья, натуральные фруктовые батончики;
  • и многое другое.
Большую часть ассортимента поступает напрямую от производителей и частных хозяйств, являющихся в первую очередь не коммерческими организациями, а распространителями натуральных экологически чистых продуктов для людей, ценящих свое здоровье. Именно поэтому можно быть уверенным в качестве продукции.
Приобрести этот товар можно в Калуге по адресу: улица Ленина, дом 81 (дом Профсоюзов), офис 109.

Также можно заказать товар с доставкой до адреса. Доставка товара сэкономит время на поход в магазин, а также не требует привязки к графику работы магазина (например, возможна доставка в воскресенье или в вечернее время). Возможна отправка продуктов в другие города транспортными компаниями.

Товар в наличии и под заказ. Каждую неделю проводятся акции, предоставляющие скидки на какие-либо группы товаров, информация предоставляется через группу ВКонтаке и на информационной доске в магазине.
Наши контакты
г. Калуга, ул. Ленина, д. 81 (Дом Профсоюзов), офис 109.
Телефон: +7-910-915-40-61

Время работы магазина:
ПН – ПТ: с 11:00 до 18:30
СБ: с 11:00 до 15:00
ВС: выходной
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«Лучшее предприятие - 2018»
Постоянных покупателей свежего мяса, колбас и мясной кулинарии ТМ «Город Мастеров» в качестве этих продуктов убеждать не нужно. За шесть лет присутствия торговой марки на калужском рынке тысячи благодарных покупателей стали настоящими поклонниками вкусной и натуральной продукции Тёпло-Огарёвского мясокомбината, который находится в соседней Тульской губернии.

В 2018 году на международной выставке продуктов питания «ПРОДЭКСПО-2018» комбинат удостоен звания «Лучшее предприятие – 2018» за высокое качество выпускаемой продукции, а колбасы и деликатесы награждены золотыми и серебряными медалями. А в конце 2017 года Тёпло-Огарёвский мясокомбинат вошел в тройку лидеров и занял второе почетное место по количеству наград на шестом профессиональном конкурсе мясной продукции «Мясной продукт года 2017», который проводился на базе ВНИИМП (Всероссийского научно – исследовательского института мясной промышленности им. В.М. Горбатова).

Генеральный директор Тёпло-Огарёвского мясокомбината Игорь Липгарт.
Комбинат был награжден почетным призом «Мясной Оскар». И чтобы перечислить все награды Тёпло-Огаревского мясокомбината за предшествующие годы – не хватит этой статьи. Только за два последние года «копилка достижений» предприятия пополнилась более чем 45 золотыми медалями! Это результат признания высокого качества продукции ТМ «Город Мастеров» квалифицированными международными экспертами на различных профессиональных конкурсах и выставках.

В 2018 году Тёпло-Огарёвскому мясокомбинату исполнилось 20 лет. Время итогов, оценки и выводов. Сегодня предприятие является лидером по производству продукции из мяса в Тульской области. Входит в число лучших мясоперерабатывающих предприятий России (по итогам конкурсов и выставок, см. выше) и радует своих покупателей безопасной, вкусной и по-настоящему натуральной продукцией.

Принципиальный подход к качеству конечного продукта не позволяет использовать в рецептуре колбас, деликатесов и других видов выпускаемой продукции ТМ «Город Мастеров» заменители мяса, красители, искусственные консерванты и прочую вредную химию.
Сырье для производства не замораживается: поступает на комбинат и используется исключительно в охлажденном виде. Специи только натуральные. Австрийские. Дорогие. Копчение производится настоящим дымом, на буковой щепе. А еще прикладывается старание, трудолюбие, строжайший контроль на каждом этапе, личная ответственность каждого за свою работу и огромное желание выпускать действительно натуральный продукт, за качество которого не стыдно.


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Адреса фирменных магазинов "Город Мастеров" в Калуге
ул. Суворова, 142
ул. Суворова, 21
ул. Жукова, 8
ул. Никитина, 67
ул. Луначарского, 13
ул. Генерала Попова, 2/1
ул. Пер.Малинники,7,к1
ул. Бульвар Энтузиастов, 13 а
ул.Телевизионная, 14
ул. Гурьянова, 18
ул. Московская, 291
www.gorodmasterov.com.ru
Самое натуральное мясо – домашнее
Когда вы были маленькими, наверняка слышали от бабушки что-то вроде «Я тебе борщик на телятинке сварила. Ешь, ешь, телятина деткам очень полезна». Мясушко то бабуля покупала у какой-нибудь «своей» продавщицы на рынке, у которой все было наисвежайшее.

Благо и сейчас среди напичканного антибиотиками мяса можно найти товар, не уступающий по качествутому, что продавался во времена нашего детства. Именно такое – свежее, натуральное - мясо продается в сети фирменных магазинов «Ферма».

Телятину здесь покупают у проверенных поставщиков – в основном личных подсобных хозяйств, у бабушек и дедушек в Воронежской и Белгородской областях, о чем свидетельствуют сопровождающие их справки из сельсовета. (Уже к концу недели во всех магазинах «Ферма» появятся информационные стойки, на которых каждый заинтересованный покупатель сможет изучить ксерокопии этих справок.)
Эти регионы имеют очень богатую кормовую базу, обусловленную наличием эталонного чернозема. Думается, многие со школьной скамьи помнят, что в Палате мер и весов в Париже хранится кубометр воронежского чернозема как эталон этого типа почвы.

А качество мяса зависит именно от того, что ест бычок. Животное должно выращиваться на природных кормах. Если оно питается одной только «зеленкой», то мясо у него будет водянистое. Но в Воронежской и Белгородской областях трава выгорает уже в июле. Поэтому молодняк там ставят на откорм зернопродуктами и тем, что выросло на своем огороде. А это пища, богатая белком. Неудивительно, что мясо у этих животных насыщенное и плотное.

Именно такое мясо и закупает «Ферма». Продают его в виде разделанных туш и домашней кулинарии из охлажденного сырья. В этих полуфабрикатах нет никаких консервантов - только натуральное мясо, травы и специи, предусмотренные рецептурой. Ведь специалисты «Фермы» берут за основу классические советские рецепты и технологии, а в СССР никаких вредных добавок просто не использовали. Об отсутствии консервантов говорит и небольшой срок годности этой продукции — не более 3 суток. За предприятием, как и положено по СанПиНу, закреплен ветеринарно- санитарный эксперт. Кроме того, «Ферма» осуществляет внутренний контроль качества.

Такой подход к производству делает свежее мясо особенно вкусным, а все блюда из него - не только сытными, но и полезными для здоровья.
5 правил покупки продуктов, о которых знают только специалисты
Корреспонденты kp40.ru изучили советы о том, на что обратить внимание при походе в супермаркет, и делятся ими с вами.

Этикетка — важный документ
На этикетке должна быть не только полная информация о составе продукта, его пищевой ценности, сроке годности, но и данные о его производителе. Причем указан должен быть не только юридический адрес фирмы, выпускающей тот или иной продукт, но и адрес фактического производства продукции. Кроме того, все даты должны быть прописаны четко и ясно — если цифры расплывчатые, то, скорее всего, их изменяли, причем, возможно, не один раз.

Срок годности зависит от категории продукта
То, как указывается срок годности товара на этикетке, зависит от того, сколько времени он может храниться. Так, на продуктах годностью до 72 часов должны быть указаны время, день и месяц. На продуктах, хранящихся от 72 часов до 30 суток, — день, месяц и год. И наконец, на товаре, чей срок годности исчисляется месяцами, — месяц и год.

Условия хранения не менее важны, чем срок годности
Даже если срок годности товара еще не истек, обязательно нужно обратить внимание на условия хранения, написанные на его этикетке. Если они не соблюдаются, то даже непросроченный товар может стать непригодным в пищу. При покупке товара, хранящегося в холодильной или морозильной витрине, обратите внимание на температуру внутри них. Она указывается либо на дисплее холодильника, либо на спиртовом термометре, лежащем на одной из полок.

Скоропортящиеся продукты должны быть местного производства
При покупке товара с небольшим сроком годности нужно обратить внимание на место его производства: чем ближе оно к магазину, тем больше вероятность купить свежий и качественный продукт.

Буква Е ничего страшного не обозначает
Е – это не что иное, как буквенное обозначение слова Европа (так Европейская комиссия по пищевым добавкам помечает химические соединения, содержащиеся в продуктах).

Другое дело – цифры после Е. Например, Е230, Е231, Е232 – консерванты, благодаря которым фрукты на прилавках магазинов долго не портятся. Составляющий компонент этих добавок – фенол, который даже в малых дозах способен спровоцировать рак, а в больших является ядом.

Продукты с этими Ешками, как, впрочем, и Е216 (консервант пара-гидроксибензойной кислоты пропиловый эфир), Е217 (консервант пара-гидроксибензойной кислоты пропилового эфира натриевая соль), Е173 – порошковый алюминий (часто используется за рубежом при украшении конфет и кондитерских изделий), надо обходить стороной.

К полезным Е относятся добавки, полученные из натуральных природных ингредиентов. Например, Е163 – краситель антоциан, полученный из виноградной кожуры, Е338 – антиокислитель и Е450 – стабилизатор – являются фосфатами, принимающими участие в укреплении наших костей.
Эксперимент третий.
Истина вина - в воде
Даже если вы не обладаете квалификацией профессионального сомелье, хорошее вино вам поможет выбрать... обычная вода.

Необходимо наполнить глубокую посудину водой, а вино набрать в небольшую пробирку или другую емкость с узким горлышком.

Горлышко пробирки, наполненной вином, зажимается пальцем, а сама емкость опускается в воду.

Затем палец убирается. Настоящее вино без примесей не должно смешиваться с водой ввиду их разной плотности. Если же напиток окрасит воду, то вы приобрели подделку.

Наглядно этот эксперимент показан на видео ниже.
Вместо эпилога
Вечером, после написания этой статьи, я решила побаловать себя натуральным ужином: похрустеть свеженькими экоовощами и полакомиться бутербродами из местного хлебушка с местными же мясными деликатесами. Так вот, бутеры по вкусу очень напомнили мне те, какими меня однажды потчевали на экоферме во Франции (а эта страна считается одним из пионеров экопроизводства в мире). Ну а овощи очень напомнили все те же дары свекровского огорода. Значит, не врут этикетки, и в век всего искусственного у нас, калужан, есть шанс питаться натуральной пищей!