Есть здорово

Корреспонденты kp40.ru изучили советы о том, на что обратить внимание при походе в супермаркет, и делятся ими с вами.



Этикетка — важный документ

На этикетке должна быть не только полная информация о составе продукта, его пищевой ценности, сроке годности, но и данные о его производителе. Причем указан должен быть не только юридический адрес фирмы, выпускающей тот или иной продукт, но и адрес фактического производства продукции. Кроме того, все даты должны быть прописаны четко и ясно — если цифры расплывчатые, то, скорее всего, их изменяли, причем, возможно, не один раз.



Срок годности зависит от категории продукта

То, как указывается срок годности товара на этикетке, зависит от того, сколько времени он может храниться. Так, на продуктах годностью до 72 часов должны быть указаны время, день и месяц. На продуктах, хранящихся от 72 часов до 30 суток, — день, месяц и год. И наконец, на товаре, чей срок годности исчисляется месяцами, — месяц и год.



Условия хранения не менее важны, чем срок годности

Даже если срок годности товара еще не истек, обязательно нужно обратить внимание на условия хранения, написанные на его этикетке. Если они не соблюдаются, то даже непросроченный товар может стать непригодным в пищу. При покупке товара, хранящегося в холодильной или морозильной витрине, обратите внимание на температуру внутри них. Она указывается либо на дисплее холодильника, либо на спиртовом термометре, лежащем на одной из полок.



Скоропортящиеся продукты должны быть местного производства

При покупке товара с небольшим сроком годности нужно обратить внимание на место его производства: чем ближе оно к магазину, тем больше вероятность купить свежий и качественный продукт.



Буква Е ничего страшного не обозначает

Е – это не что иное, как буквенное обозначение слова Европа (так Европейская комиссия по пищевым добавкам помечает химические соединения, содержащиеся в продуктах).



Другое дело – цифры после Е. Например, Е230, Е231, Е232 – консерванты, благодаря которым фрукты на прилавках магазинов долго не портятся. Составляющий компонент этих добавок – фенол, который даже в малых дозах способен спровоцировать рак, а в больших является ядом.



Продукты с этими Ешками, как, впрочем, и Е216 (консервант пара-гидроксибензойной кислоты пропиловый эфир), Е217 (консервант пара-гидроксибензойной кислоты пропилового эфира натриевая соль), Е173 – порошковый алюминий (часто используется за рубежом при украшении конфет и кондитерских изделий), надо обходить стороной.



К полезным Е относятся добавки, полученные из натуральных природных ингредиентов. Например, Е163 – краситель антоциан, полученный из виноградной кожуры, Е338 – антиокислитель и Е450 – стабилизатор – являются фосфатами, принимающими участие в укреплении наших костей.

