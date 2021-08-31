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Калужанка участвует в конкурсе красоты

Опубликовано: 31.08.2021 11:10 0 243
Калужанка участвует в конкурсе красоты

Калужанка Татьяна Лучкина участвует в популярном конкурсе красоты, в номинации «Королева зрительских симпатий» (по версии интернет - голосования).

Окончание голосования 14.10.2021 года в 20.00. Результат СМС голосования будет озвучен на финале конкурса 15.10.2021 года.

Татьяне 37 лет https://vk.com/id282286524. По первому образованию она медик, работала 8 лет медицинской сестрой в одной из поликлиник города. Затем окончила КФ РГСУ. Сейчас работает продавцом-консультантом.

Татьяна поет, сочиняет стихи и любит танцевать.

Для голосования за Татьяну отправьте СМС на номер 5577: QUVOTE/Татьяна/117

Стоимость SMS - 20.00 руб. с НДС. Списание средств осуществляется с основного счета или контентного счета при его наличии.Сервис предоставлен ООО "Е-Восток".

С полными правилами Вы можете ознакомиться на http://e-vostok.ru/ru/price/

 
Опубликовано: 31.08.2021 11:10 0 243
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