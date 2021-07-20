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Управляющий Калужским отделением Сбербанка Андрей Ручай рассказал почему сотрудники Сбера выбирают вакцинацию

Опубликовано: 20.07.2021 12:16 0 98
Управляющий Калужским отделением Сбербанка Андрей Ручай рассказал почему сотрудники Сбера выбирают вакцинацию

15 июля руководство Калужского отделения Сбербанка направило в Правительство региона письмо, в котором официально проинформировало о достижении уровня вакцинации в 62% среди сотрудников.

Управляющий Калужским отделением Сбербанка рассказал о личном опыте вакцинирования, ее преимуществах и почему вакцинация так важна для Сбербанка.

«Сбербанк с самого начала пандемии принимал все меры по противодействию распространения коронавирусной инфекции для обеспечения безопасности наших клиентов и сотрудников. Так, во время пандемии Сбербанк сделал упор на предоставление онлайн услуг своим клиентам, чтобы минимизировать необходимость походов в офисы. Для большей части сотрудников был организован дистанционный формат работы и, конечно, во всех офисах стали строго соблюдать температурный контроль, социальную дистанцию, ношение средств индивидуальной защиты.

В период пандемии в 2020 году Сбербанк организовал для своих сотрудников еженедельное прохождение теста ПЦР, для отслеживания ситуаций с заболеваемостью и возможностью контролировать распространение вируса.

Однако, все принимаемые меры на тот момент не обеспечивали должную защиту от коронавирусной инфекции и не позволяли нам вернуться к привычному образу жизни. Поэтому, как только разработка и тестирование вакцины завершилось, в Сбербанке началась кампания по добровольной вакцинации сотрудников.

Безусловно первыми шагами такой кампании повышение уровня знаний сотрудников о вакцине, подготовке к процессу вакцинации, возможных противопоказаниях, развеивание мифов.  

Мы начали кампанию с вакцинации руководящего состава, так как личный пример очень важен. Несмотря на наличие небольшого количества антител уже в феврале этого года я на личном примере показал сотрудникам, что вакцинация – самый надежный способ защитить себя, родных и коллег. Далее моему примеру последовали мои заместители и руководители подразделений. На 19 июля 2021 года процент вакцинировавшихся сотрудников Сбербанка в нашем регионе составляет 65% и этот показатель растет еженедельно.

Неотъемлемой частью кампании по вакцинации являются встречи сотрудников с региональными и мировыми экспертами в области здравоохранения, так как вокруг вакцинации очень много мифов, которые можно разрушить только с помощью доказательной медицины, объяснив этапы ее разработки, тестирования, приведения неопровержимых фактов ее пользы с научной точки зрения.

Мы ежедневно мониторим состояние здоровья сотрудников, а также собираем обратную связь по самочувствию после вакцинации. Безусловно, все индивидуально, каждый переносит ее по-разному, но более одного дня ни у кого признаков недомогания не наблюдается, тогда как мы знаем много случаев заболеваний COVID-19, когда состояние здоровья было неудовлетворительным или даже критическим в течение долгого времени. 

Вакцинация на сегодня единственный способ позаботиться о себе, защитить своих родных и коллег, которые по состоянию здоровья не могут защитить себя вакциной. О безопасности говорят эксперты, статистика и опыт большинства уже привившихся людей.

Я желаю всем крепкого здоровья и хотелось бы, чтобы сознательность в борьбе с коронавирусной инфекцией проявило как можно больше жителей нашего региона.»

Андрей Ручай, управляющий Калужским отделением Сбербанка

Опубликовано: 20.07.2021 12:16 0 98
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