Георгий Юрданов: Мы всегда открыты для наших клиентов

Георгий Юрданов уверен: жители региона продолжат работать с инвестициями.

- Георгий Юрьевич, с какими показателями подошел банк «Открытие» в Калужской области ко второму полугодию?

- За полугодие нам удалось нарастить практически все свои бизнес-показатели в регионе на 20%. Мы оперативно старались реагировать на все внешние вызовы и предлагать продукты и условия, которые были актуальны клиентам в различных жизненных обстоятельствах. Так, кредитный портфель банка «Открытие» в Калужской области с начала года увеличился на 20% и достиг 3,1 млрд рублей, портфель привлеченных средств также продемонстрировал рост и достиг 5,6 млрд рублей. За отчетный период банк в регионе выдал ипотечных кредитов на сумму 375 млн. рублей, что на 61% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Особой популярностью пользовались ипотечные продукты на покупку новостроек. Спрос на кредитные карты и потребительские кредиты остается стабильно высоким. По итогам первого полугодия банк в Калужской области увеличил выдачи розничных кредитов в 2 раза, а также нарастил базу активных зарплатных клиентов до 4,6 тысяч человек. За полугодие 2021 года банк в регионе выдал 350 млн рублей предпринимателям, что на 20% превышает показатели за аналогичный период прошлого года. Особой популярностью у бизнесменов пользовались продукты для модернизации производства. Уверен, что во втором полугодии нам под силу не только укрепить свои позиции, но и кратно нарастить бизнес.

- Какие сейчас основные веяния в банковской отрасли?

- В первом полугодии мы видим, что многие предприниматели нашего региона заинтересованы в модернизации своего производства, банковские предложения готовы удовлетворить этот запрос. Для жителей нашего региона остаются актуальными запросы на ипотечное кредитование и кредиты наличными. Спрос в этих сегментах увеличился в два раза. Сберегательные модели нашего населения остаются прежними, еще в 2020 году многие для себя открыли рынок инвестиций – рост спроса на инвестпродукты сохраняется стабильно высокий. Риски, связанные с пандемией, стали драйвером роста спроса на инвестиционное страхование жизни.

- Все больше отраслей жизни уходят на «удаленку». Как обстоят дела в банковской сфере?

- Пандемия подстегнула переход в цифровые каналы. Банк активно развивал дистанционные сервисы и раньше, но в течение прошедшего года было сделано очень многое. В целом, около 70 % наших клиентов используют удаленные каналы для связи с банком, для получения банковских услуг. Наш мобильный банк, наш интернет-банк сегодня максимально просты и комфортны в использовании. И это наглядно подтверждают исследования экспертов: интернет-банк «Открытия» стал вторым в рейтинге Internet Banking Rank 2020 аналитического агентства Markswebb. Мы приступили к внедрению новой модели работы с предпринимателями. Ключевые задачи — развитие мобильных форматов обслуживания и рост клиентской базы темпами выше рынка. Пандемия заставила нас быстро переходить от обслуживания в офисах к курьерской доставке финансовых продуктов. Важный приоритет нашей работы — повышение уровня удовлетворенности клиентов с акцентом на нефинансовые сервисы. То есть все, что находится вокруг клиентов и их бизнеса.

- Посоветуйте калужанам, как сохранить и увеличить свои финансовые средства?

- Тем, кто хочет приумножить свое состояние, я бы посоветовал поделить сумму на несколько частей. 50 % направить на депозит. Туда, где в любой момент можно легко снять средства. А 30 % посоветую вложить в инвестиционную программу с хорошей доходностью. Оставшиеся средства разместить в накопительное страхование жизни. При таком подходе вы обезопасите и приумножите свои средства от всевозможных рисков.

Мы всегда рады видеть калужан в офисах ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие». Подскажем и проконсультируем по любым вопросам - для наших клиентов мы всегда открыты.