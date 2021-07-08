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МегаФон увеличил скорость мобильного интернета в 2021 году

Опубликовано: 08.07.2021 14:49 0 94
МегаФон увеличил скорость мобильного интернета в 2021 году

Компания Ookla, одна из мировых лидеров в области тестирования и анализа скорости интернета, опубликовала результаты независимого исследования по качеству мобильного интернета в России. МегаФон показал лучшие результаты в стране, опередив других операторов по всем ключевым показателям.

Исследование основано на более чем 7 млн замеров скорости мобильного интернета в разных частях России с января по июнь 2021 года. Ookla проанализировала данные о скорости, которые получили российские пользователи приложения Speedtest®. Замеры проводились на более чем 1,4 млн уникальных смартфонов. Методика исследования позволяет собрать наиболее объективные данные по всем операторам и регионам.

Средняя скорость скачивания в сети МегаФона составила 32,92 Мбит/с, скорость загрузки данных 11,90 Мбит/с. В Москве средняя скорость скачивания составила 48,85 Мбит/с, в Санкт-Петербурге – 33,19 Мбит/с, Самаре – 25,21 Мбит/с, Краснодаре – 25,76 Мбит/с, Екатеринбурге – 32,73 Мбит/с, Новосибирске – 41,05 Мбит/с, Владивостоке – 43,03 Мбит/с.

Высокие скорости мобильного интернета позволяют абонентам играть без задержек в онлайн-игры, запускать стримы, слушать музыку, общаться в соцсетях и мессенджерах, смотреть фильмы и передавать файлы любого объема. Например, скачать в ТикТоке минутное видео можно всего за считанные секунды.

«МегаФон сохраняет лидерство по скорости мобильного интернета в России пять лет подряд. За это время общий объём мобильного трафика в нашей сети увеличился в три раза. Меняется и потребление контента: если в 2017 году 65% трафика приходилось на видеосервисы и социальные сети, то сейчас он перераспределяется в онлайн-игры, мессенджеры и стриминговые сервисы. Все это мы учитываем как при развитии сети, так и в разработке тарифов и опций. Наши абоненты не только сами пользуются мобильным интернетом на максимальных скоростях, но и могут бесплатно и без ограничений раздавать интернет со смартфона своим друзьям и близким», – отмечает коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон.

В первом полугодии 2021 года МегаФон развивал сеть ускоренными темпами, за это время было реализовано 75% годового плана по строительству базовых станций LTE и расширена инвестиционная программа строительства сети четвёртого поколения на второе полугодие. Основным фокусом в развитии стали территории за пределами крупных населённых пунктов.

Компания также продолжает переводить частотные диапазоны, выделенные для сетей второго и третьего поколений, под сервисы LTE, объединяя их для достижения более высоких скоростей.

Ознакомиться с полным исследованием Ookla можно здесь.

Опубликовано: 08.07.2021 14:49 0 94
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