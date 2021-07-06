Главная Новости компаний
COVID-19 Фотоконкурс Афиша Юбилей Калуги Жара

Количество абонентов виртуальной АТС «Ростелекома» превысило 500 000

Опубликовано: 06.07.2021 15:33 0 56
Количество абонентов виртуальной АТС «Ростелекома» превысило 500 000

«Ростелеком», крупнейший в стране интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, объявляет о подключении полумиллионного абонента к виртуальной АТС «Ростелекома», развернутой на федеральном уровне.

Услуга «Виртуальная АТС» (ВАТС) быстро подключается и не требует дополнительных затрат на оборудование: принимать звонки можно на SIP-телефон, мобильный телефон или компьютер. Номер не привязан к месту подключения и останется за клиентом даже при смене офиса. Многоканальная линия с гибкой маршрутизацией позволяет фиксировать входящие и исходящие вызовы, записывать разговоры и устанавливать переадресацию на стационарные и мобильные телефоны, а с помощью персонального голосового меню клиенты всегда могут быстро связаться с нужным сотрудником. Также на базе сервиса можно организовать виртуальные контакт-центры.

Количество виртуальных контакт-центров, действующих на платформе ВАТС «Ростелекома» по всей стране, превысило 1 800, при этом общая численность операторов данных распределенных кол-центров — около 9 000.

«Рост востребованности услуги ВАТС мы связываем с гибкостью ее масштабирования, развитым функционалом и высокой производительностью. Это подтвердил опыт прошлого года, когда в период массового перевода сотрудников на удаленный режим работы мы смогли оперативно предложить кастомизированные решения для компаний любого уровня», — сказал директор по управлению продуктами корпоративного и государственного сегмента «Ростелекома» Денис Рябченков.

Третий год подряд «Ростелеком» лидирует по числу компаний-клиентов виртуальной АТС согласно данным независимого консалтингового агентства «ТМТ Консалтинг». Быстрый рост количества подключений к ВАТС эксперты связывают с ее развитым функционалом и широкими возможностями. Так, например, рост по количеству компаний-клиентов в 2020 году составил 28% по сравнению с предыдущим годом. Выручка «Ростелекома» увеличилась на 32%. Росту абонентской базы в 2020 году способствовала акция «Домашний офис» на основе сервиса ВАТС, которая обеспечила значительный приток новых клиентов. В 2020 году «Ростелеком» запустил голосовые сервисы: анализ речи, голосовые помощники и кол-трекинг.

Цифровая услуга «Виртуальная АТС» избавляет заказчика от необходимости покупать и обслуживать телекоммуникационное оборудование — оно располагается на сервере провайдера и связывает абонентов через облако. «Ростелеком» предоставляет заказчику возможность полностью организовать телефонию для бизнеса любого масштаба — от стартапа до крупной национальной компании с большим выбором дополнительных функций, таких, как мониторинг звонков или запись телефонных разговоров. Владельцы «Виртуальных АТС» через личный кабинет могут самостоятельно управлять своей телефонной сетью и настраивать ее под потребности бизнеса.

Опубликовано: 06.07.2021 15:33 0 56
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Количество абонентов виртуальной АТС «Ростелекома» превысило 500 000
Поминальный гостинец
Сервис электронных и аудиокниг от «Ростелекома» подключили почти пять тысяч жителей Калужской области
ВТБ: спрос на путешествия по Золотому кольцу в июне вырос втрое
ВТБ: к 1 июля банки доведут продажи льготной ипотеки до 1,7 трлн рублей
Мобильные магазины МегаФона будут перемещаться между небольшими населёнными пунктами Калужской области
Новости
ОПРОС
Что заставило вас вакцинироваться от коронавируса? 
Все опросы
Новости Обнинска
Новости партнеров
Mirpack: мешки для мусора в Волгограде от производителя
Ритуальные услуги от профессионалов как оптимальный выбор
В Калуге появился тренд на удешевление медицинского оборудования

© 2007-2021 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Расценки на публикацию агитационных материалов на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Калужской области по одномандатному избирательному округу и на выборах в органы местного самоуправления, проводимых в единый день голосования 19 сентября 2021 года на сайте kp40.ru

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

В России запрещена деятельность организаций: «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымско-татарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля»; «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru