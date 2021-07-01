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ВТБ: к 1 июля банки доведут продажи льготной ипотеки до 1,7 трлн рублей

Опубликовано: 01.07.2021 09:36 0 94
ВТБ: к 1 июля банки доведут продажи льготной ипотеки до 1,7 трлн рублей

ВТБ за все время действия программы с господдержкой выдал более 100 тысяч кредитов на сумму свыше 330 млрд рублей. Доля банка на рынке по объему продаж составляет 20%. По прогнозам ВТБ, общий объем выдач всех игроков с начала работы по программе к 1 июля составит 570 тысяч кредитов на 1,7 трлн рублей. ВТБ в Калуге выдал 570 льготных кредитов на общую сумму 1,5 млрд рублей.

«Льготные условия во время пандемии стали значимой поддержкой для сотен тысяч российских семей и строительной отрасли. Мы первым из банков обеспечили для наших клиентов доступ к госпрограмме, в итоге выдав каждый пятый кредит по ней на рынке. К моменту ее завершения в текущих условиях 1 июля мы планируем обеспечить итоговые продажи в пределах 340 млрд рублей», - прокомментировал заместитель руководителя департамента розничного бизнеса, вице-президент ВТБ Евгений Дячкин.

Регионами-лидерами в рамках программы за все время работы по ней в ВТБ стали Москва и область (объем выдач превышает 135 млрд руб.), Санкт-Петербург и Ленобласть (34 млрд), Республика Татарстан (свыше 11 млрд), Новосибирская (11 млрд) и Ростовская (10 млрд) области и Краснодарский край (свыше 10 млрд). Размер среднего ипотечного кредита составляет около 3,3 млн рублей, первоначального взноса – порядка 33%.

Эксперт ипотечного рынка также отметил, что общий объем продаж по льготной ипотеке стал рекордным за всю историю господдержки в России. «По нашим оценкам, к дате окончания программы (1 июля) банки реализуют по ней порядка 570 тысяч кредитов на 1,7 триллиона рублей. По объему это почти 29% от всей ипотеки, выданной за период действия программы», - добавил Евгений Дячкин.

Клиентам, которые планируют получить кредиты по текущим условиям, стоит помнить, что их действие ограничено 1 июля включительно. В настоящее время ставка в рамках программы с господдержкой для клиентов ВТБ с первоначальным взносом от 20% составляет 5,6% годовых при выборе сервиса «Экспресс-проект» (планировочное решение для ремонта и обустройства) или при сумме кредита от 8 млн рублей в Московском регионе, Санкт-Петербурге и области (5 млн в других регионах) и 5,7% для остальных случаев. Для заемщиков с меньшим первоначальным взносом ставка составляет 5,8 и 5,9% соответственно.

Специалисты ВТБ также отмечают, что после 1 июля повышенным спросом у клиентов будет пользоваться программа госсубсидирования для семей с детьми. «В новых условиях особенно значимой становится поддержка семей с одним ребёнком и более, рожденными после 1 января 2018 года. Они смогут оформить кредит или рефинансировать полученную в другом банке ипотеку еще по более низкой ставке. С 24 июня мы начали принимать заявки по обновленным условиям программы и предлагаем таким клиентам ставку 5%, что позволит им существенно снизить свою финансовую нагрузку», - отметил Евгений Дячкин.

Опубликовано: 01.07.2021 09:36 0 94
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