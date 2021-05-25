Стела как символ любви

Когда устанавливать надгробие, где и как его выбрать.

— Впервые родители взяли меня с собой на могилу дедушки и бабушки, когда была уже подростком. И это было такое чувство… Я будто прикоснулась к истории семьи. Поняла, что у меня есть корни, что я не одна — и это такая сила! Будто мир перевернулся… Откровение взрослой женщины — ещё одно доказательство того, что памятники не просто традиция, а нечто гораздо большее. Памятник — это знаковое, священное для семьи место… Поэтому во всех странах виду надгробия придают такое значение.

Задумываться об установке памятников люди начинают весной, когда сходит снег и оттаивает земля.

— Устанавливать памятник лучше всего в последний месяц весны или летом, — говорит директор Похоронного дома «СТЕЛЛА» Елена ВАСИЛЬЕВА. — Однако прежде чем установить стелу её надо выбрать и заказать, а этим заниматься лучше заблаговременно.

Чтобы помочь родственникам определиться с выбором, руководство «СТЕЛЛЫ» приняло решение создать отдельный сайт: stella-­pamatniki.ru — Заходить на основной сайт Похоронного дома и искать там раздел с памятниками людям, пережившим утрату даже несколько лет назад, тяжело психологически, — считает Елена Викторовна. — Собранная на сайте stella-­pamatniki.ru информация касается не только постамента, но и обустройства захоронения: установки лавочек и ограды, монтаж которых мы также производим, убранство цветами и «цветочными полянками», уход за могилой, который также можно доверить нашим сотрудникам.

Преимущество сайта в том, что он даёт возможность увидеть фотографии памятников, предварительно выбрать понравившиеся варианты стелы и размещения портрета усопшего: это может быть керамический медальон или лазерная гравировка, выполненная по фотографии или художником «СТЕЛЛЫ» по фотографии с учётом пожеланий заказчика.

— Мы говорим о предварительном выборе, поскольку для принятия окончательного решения ­всё-таки советуем прийти в офис, — поясняет директор Похоронного дома. — Фотография не может дать полной картины: иногда надо оценить размер постамента, увидеть реальный цвет мрамора, прикоснуться к нему… В­сё-таки памятник — это символ, связующее звеномежду вами и дорогим ушедшим человеком. К нему вы будете приходить в часы печали и радости, чтобы подумать о человеке и мысленно поговорить с ним.

Кстати!

Обновленный сайт Похоронного дома «СТЕЛЛА» stella-­ritual.ru знакомит с работой поминального кафе «Яркая звезда».



Здесь можно провести поминальный обед или заказать его доставку. В меню кафе представлены различные варианты обедов, а также несколько вариантов поминального гостинца.

Повара учитывают все пожелания заказчиков, блюда готовятся по ГОСТам и с учётом вероисповедания семьи усопшего.