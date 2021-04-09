Калужское отделение ПАО Сбербанк и Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области подписали соглашение о сотрудничестве. Соглашение предполагает внедрение в регионе передового мирового опыта и инновационных практик в области корпоративного экологического волонтёрства, формирование благоприятных условий для привлечения потенциальных инвесторов с целью реализации национальных и региональных проектов в сфере экологии.

«Сбербанк уже несколько лет реализует на территории своих отделений экологические инициативы в рамках ESG-стратегии. Мы сокращаем объём отходов и потребляемых ресурсов, финансируем проекты, связанные с модернизацией оборудования на предприятиях и снижением выбросов, уделяем огромное внимание сохранению природных ресурсов, и многим другим вопросам экологической повестки и с удовольствием готовы делиться своим опытом с жителями нашего региона. От уровня сознательности населения, бизнеса напрямую зависит решение экологических проблем. Уверен, что соглашение, которое мы подписали поможет реализовать множество проектов, направленных на улучшение качества и охраны окружающей среды и природопользования на территории Калужской области».

Андрей Ручай

Управляющий Калужским отделением ПАО Сбербанк