Большие преимущества для малого бизнеса

Если о работе крупных предприятий мы узнаем в основном из новостных каналов, то малый и средний бизнес постоянно на виду: домашние кафе, салоны красоты в шаговой доступности, магазинчики с товарами первой необходимости. Поэтому никого не надо убеждать сегодня в том, что роль в нашей жизни этого сегмента экономики велика. В период пандемии пострадали в первую очередь именно эти небольшие предприятия. И то, насколько успешно удастся малому и среднему бизнесу (МСБ) преодолеть все трудности, во многом зависит от государственной поддержки и выгодных финансовых продуктов и услуг. Наш собеседник – начальник операционного офиса Газпромбанка в г. Калуге Юлия Бычкова.

- Юлия, какие услуги Газпромбанк сейчас предлагает предприятиям малого и среднего бизнеса?

- Для сегмента МСБ мы готовы предоставить все необходимые услуги: РКО, эквайринг, кредитование, банковские гарантии, банковское сопровождение, ВЭД, факторинг, лизинг, конверсионные операции и размещение свободных денежных средств для получения дополнительного дохода.

Особенно важно, что многие услуги доступны с помощью дистанционного канала обслуживания ГПБ Бизнес-онлайн (https://gbo.gazprombank.ru/). В системе также можно зарезервировать счет, а после открытия первого счета, второй и последующие будут открываться полностью онлайн, без необходимости посещения офиса Банка.

Тем компаниям, которые выберут сотрудничество с Газпромбанком, будут доступны технологичное банковское сопровождение - интерактивная отчетность и портал передачи обосновывающих документов.

- Расскажите подробнее об услуге расчётно-кассового обслуживания. Что Газпромбанк предлагает клиентам?

- Выгоду! Выбирая фиксированный тариф, наш клиент может управлять финансами и выстраивать планирование, так как Банк не удерживает с него дополнительных комиссий за открытие и ведение счета, подключение и обслуживание системы «Клиент-Банк». Также мы предусмотрели скидки при авансовой оплате пакета услуг.

- Газпромбанк уже запустил сервис для юридических лиц в рамках Системы быстрых платежей ЦБ РФ? И если да, то что требуется для того, чтобы воспользоваться услугой?

- Клиенты Газпромбанка уже могут воспользоваться платежами в пользу юридических лиц при помощи QR-кода Системы быстрых платежей Центрального Банка РФ без эквайринга и платежных поручений. СБП обеспечивает максимальную безопасность операций при моментальном поступлении денег на расчетный счет компании. Для использования услуги не потребуются никакие дополнительные устройства: понадобится лишь личный смартфон и наклейка с QR-кодом.

- И все же для многих компаний важен эквайринг. Какие возможности доступны для ваших клиентов?

- Клиенты могут выбрать для себя наиболее подходящий вариант. Первый - это скоростной интернет-эквайринг с возмещением средств на следующий день и возможностью подключения за один визит в офис Банка. Второй - безопасный торговый наличный эквайринг, в рамках которого происходит зачисление наличной выручки день в день, а также гарантируется безопасность и сохранность денежных средств на стороне Банка.

Оба варианта предусматривают возможность приёма оплаты в режиме 24/7/365, круглосуточную консультацию и техническую поддержку клиентов.

- В чем преимущества зарплатных проектов для малого и среднего бизнеса?

- Банк предлагает три пакетных предложения по зарплатному проекту: «Зарплатный Мир» для сотрудников организаций бюджетной категории, «Зарплатный Универсальный» и «Зарплатный Премиум».

Для компании-работодателя мы предусмотрели ряд преимуществ: централизованный договор с выпуском карт по всей России, зачисление средств на карты по единому реестру не более чем за 30 минут. Газпромбанк предоставляет персонального менеджера по сопровождению, организует интеграцию с бухгалтерскими системами (1С), позволяет проводить частичные зачисления в случае ошибки в реестре.

Каждому сотруднику-владельцу зарплатной карты доступны индивидуальные предложения по кредитам и ипотеке, бесплатная безлимитная выдача наличных в любых банкоматах по России, а также программа лояльности на выбор (кешбэк или накопление миль).

- Сегодня все предприниматели стремятся взять кредит на выгодных условиях, причем по возможности все оформить онлайн. Что вы можете предложить?

- По кредитам для малого и среднего бизнеса у нас предусмотрены гибкие условия по залогам, индивидуальное ценообразование, удобный график погашения и различные сроки кредитования.

Для тех компаний, которые участвуют в тендерах в рамках 44-ФЗ и 225-ФЗ, доступно онлайн-оформление банковской гарантии с минимальным пакетом документов и выдачей гарантии без обязательного визита в офис. Особые условия мы предлагаем для подрядчиков ПАО «Газпром».

- Расскажите подробнее о предложениях Газпромбанка участникам ВЭД?

- Сразу хочу сказать: мы нацелены на то, чтобы максимально упростить работу наших клиентов и минимизировать риски нарушения валютного законодательства. Поэтому каждый бизнес из сегмента МСБ может подключить пакет «ВЭД».

В рамках этой услуги клиент абсолютно бесплатно получает персонального менеджера, доступного по прямому номеру телефона. Специалист валютного контроля сопровождает все операции, консультирует, информирует о статусе обработки документов, проводит экспертизу контрактов и помогает решить нестандартные ситуации.

Дополнительный бонус - подключение личного кабинета участника ВЭД в ГПБ Бизнес-онлайн. Это позволяет получить реестры контрактов, деклараций, отчетности, просматривать SWIFT-сообщения о зачислении средств и важные сообщения от Банка. Так, сервисы предварительного информирования о возможных нарушениях сроков и порядка предоставления документов валютного контроля обязательно направят данные, которые помогут избежать штрафов.

Приглашаю вас в офис Газпромбанка в Калуге, где вы получите индивидуальную консультацию по всем вопросам, касающимся условий банковского обслуживания. Ждем вас по адресу: ул. Рылеева, д. 4 каждый день с понедельника по пятницу с 9.30 до 18.00.