МегаФон лидирует по количеству базовых станций в России

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) опубликовала статистику по росту и количеству базовых станций операторов «большой четверки».
Согласно исследованиям, самое большое количество базовых станций у ПАО МегаФон» - 232 055, далее ПАО «МТС» - 180 068, и замыкает тройку ПАО «ВымпелКом» - 150 187.
«МегаФон первым в России запустили сеть 4G (LTE) и LTE-Advanced, обеспечив скорость передачи данных до 300 Мбит/с. Сегодня у МегаФона надежная телекоммуникационная инфраструктура и самая большая сеть базовых станций в стране, более 87 000 БС в стандарте LTE» - добавили в пресс-службе оператора.
Как говорится в сообщении пресс-службы Роскомнадзора, с начала года количество базовых станций операторов мобильной связи возросло на 3%, составив 719 282. При этом на 6% возросло количество базовых станций сети связи стандарта LTE (до 260 334).
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