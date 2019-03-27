«Антивирус» от «Ростелекома» выбрали 13 тысяч калужан

Опцию «Антивирус» услуги «Домашний интернет» выбрали более 13 тысяч пользователей «Ростелекома» в Калужской области. В тройку самых востребованных сервисов цифрового провайдера для защиты данных вошли Kaspersky Internet Security, ESET NOD32 Family и Kaspersky Safe Kids. С помощью этих решений каждый, кто выбрал сервис от «Ростелекома», может защитить до пяти устройств на базе Windows, iOS или Android.
Наталия Каляцкая, директор Калужского филиала ПАО «Ростелеком»:
«Все пользователи компьютеров, планшетов и смартфонов без исключения хотят безопасности личных данных на своих гаджетах. А еще – защищенности детей в Сети, сохранения тайны электронных финансовых операций и неприкосновенности частной жизни. Так, «Антивирус» от «Ростелекома» защищает пользовательское оборудование от несанкционированного входа, а также позволяет управлять доступом к сайтам и программам. Калужане «распробовали» наши продукты, оценили акции и за год обеспечили более чем двукратный прирост абонентской базы «Антивируса».
«Антивирус» «Ростелекома» защищает стационарные и мобильные устройства от любых интернет-угроз, обеспечивает проверку информации и блокирование подозрительных файлов, в том числе на съёмных носителях. Дополнительно в набор подписок (Dr.Web, Kaspersky Internet Security и ESET NOD32 Family) включены функции поиска потерянных или украденных данных, а также услуга «Родительский контроль». Опция «SMS-информирование» позволяет своевременно получать информацию о нахождении и действиях ребенка.
Для всех абонентов услуги «Домашний интернет» от «Ростелекома», которые еще не используют сервисы для защиты данных, действует акция «Защита в подарок 2019». Воспользовавшись ею, можно подключить «Антивирус» или «Родительский контроль» и пользоваться сервисами бесплатно в течение промо-периода.
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Калужский филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение компании, которое действует на территории Калужской области и входит в состав Макрорегионального филиала «Центр».
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Макрорегиональный филиал «Центр» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение, координирующее деятельность компании на территории Центрального федерального округа России, Москвы и Московской области.
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ПАО «Ростелеком» – национальный цифровой провайдер, присутствующий во всех сегментах рынка и охватывающий миллионы домохозяйств в России.
Компания – лидер рынка услуг ШПД и платного ТВ, безусловный лидер рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти и бизнеса всех уровней, технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.
«Ростелеком» – это более 13 млн абонентов услуг доступа в Интернет, 10,2 млн зрителей платного ТВ, из которых свыше 5,3 млн смотрит уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ», более 1,12 млн пользователей мобильной связи.
В портфолио компании самые современные технологические и ИТ-проекты любого масштаба: от частного до всероссийского, от «Умного дома» до ключевого участия в приоритетной национальной программе «Цифровая экономика».
Выручка Группы компаний за 2018 год составила 320,0 млрд руб., OIBDA достигла 100,9 млрд руб. (31,5% от выручки), чистая прибыль – 15,0 млрд руб. Стабильное финансовое положение «Ростелекома» подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне “BBB-”, агентства Standard&Poor’s на уровне “BB+”, а также агентства АКРА на уровне “AA(RU)”.
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