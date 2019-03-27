Глас народа
Важно:
График проверок газового
оборудования в квартирах калужан
Среда, 27 марта
$ 64.17 0.33
72.58 0.34
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости компаний

«Антивирус» от «Ростелекома» выбрали 13 тысяч калужан

27.03.2019 17:39 0 21
«Антивирус» от «Ростелекома» выбрали 13 тысяч калужан

Опцию «Антивирус» услуги «Домашний интернет» выбрали более 13 тысяч пользователей «Ростелекома» в Калужской области. В тройку самых востребованных сервисов цифрового провайдера для защиты данных вошли Kaspersky Internet Security, ESET NOD32 Family и Kaspersky Safe Kids. С помощью этих решений каждый, кто выбрал сервис от «Ростелекома», может защитить до пяти устройств на базе Windows, iOS или Android.

Наталия Каляцкая, директор Калужского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Все пользователи компьютеров, планшетов и смартфонов без исключения хотят безопасности личных данных на своих гаджетах. А еще – защищенности детей в Сети, сохранения тайны электронных финансовых операций и неприкосновенности частной жизни. Так, «Антивирус» от «Ростелекома» защищает пользовательское оборудование от несанкционированного входа, а также позволяет управлять доступом к сайтам и программам. Калужане «распробовали» наши продукты, оценили акции и за год обеспечили более чем двукратный прирост абонентской базы «Антивируса».

«Антивирус» «Ростелекома» защищает стационарные и мобильные устройства от любых интернет-угроз, обеспечивает проверку информации и блокирование подозрительных файлов, в том числе на съёмных носителях. Дополнительно в набор подписок (Dr.Web, Kaspersky Internet Security и ESET NOD32 Family) включены функции поиска потерянных или украденных данных, а также услуга «Родительский контроль». Опция «SMS-информирование» позволяет своевременно получать информацию о нахождении и действиях ребенка.

Для всех абонентов услуги «Домашний интернет» от «Ростелекома», которые еще не используют сервисы для защиты данных, действует акция «Защита в подарок 2019». Воспользовавшись ею, можно подключить «Антивирус» или «Родительский контроль» и пользоваться сервисами бесплатно в течение промо-периода.

* * *

Калужский филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение компании, которое действует на территории Калужской области и входит в состав Макрорегионального филиала «Центр».

* * *

Макрорегиональный филиал «Центр» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение, координирующее деятельность компании на территории Центрального федерального округа России, Москвы и Московской области.

                                                                              * * *

ПАО «Ростелеком» – национальный цифровой провайдер, присутствующий во всех сегментах рынка и охватывающий миллионы домохозяйств в России.

Компания – лидер рынка услуг ШПД и платного ТВ, безусловный лидер рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти и бизнеса всех уровней, технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.

«Ростелеком» – это более 13 млн абонентов услуг доступа в Интернет, 10,2 млн зрителей платного ТВ, из которых свыше 5,3 млн смотрит уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ», более 1,12 млн пользователей мобильной связи.

В портфолио компании самые современные технологические и ИТ-проекты любого масштаба: от частного до всероссийского, от «Умного дома» до ключевого участия в приоритетной национальной программе «Цифровая экономика».

Выручка Группы компаний за 2018 год составила 320,0 млрд руб., OIBDA достигла 100,9 млрд руб. (31,5% от выручки), чистая прибыль – 15,0 млрд руб. Стабильное финансовое положение «Ростелекома» подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне “BBB-”, агентства Standard&Poor’s на уровне “BB+”, а также агентства АКРА на уровне “AA(RU)”.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Народные новости
20 0
KVVVVK
66 0
ajax
472 2
bismark318

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)


Комментарии читателей

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

чт 28 марта, 10:00
Выставка животных "Звероград"
Панорама, ТЦ
сб 30 марта, 11:00
Спектакль «Гусёнок Дорофей»
Калужский театр кукол
пт 05 апреля, 11:00
IV региональный фестиваль технического творчества «Через творчество к инженерным профессиям»
Дворец пионеров
вт 16 апреля, 14:00
Мастер классы в рамках акции "Весенняя неделя добра"
Дом мастеров

Для детей

чт 28 марта, 10:00
Выставка животных "Звероград"
Панорама, ТЦ
чт 28 марта, 14:30
Мастер-классы в дни весенних каникул
Дом мастеров
чт 28 марта, 15:00
Весенние каникулы в Усадьбе Золотарёвых
Калужский областной краеведческий музей
пт 29 марта, 19:00
Мультимедийный спектакль для детей “МультиЗавры”
Филармония

Концерты

ср 27 марта, 19:00
Инструментальный ансамбль «Палладио».
Филармония
чт 28 марта, 19:00
"Соединяя музыкою поколения"
Дом музыки
пт 29 марта, 19:00
Артур Беркут
Арена КТЗ, ДК
пт 29 марта, 21:00
Артур Ацаламов ("Мёртвые дельфины")
GaragE Bar (Бар Гараж)

Кино

Волшебный парк Джун
Королевский корги
Как приручить дракона 3
Рождённый стать королём
Блоги компаний

В Сбербанке оплата квитанций МУП «Калугатеплосеть» - теперь без комиссии!

13 мар 2019 15:03
Новости компаний

«Антивирус» от «Ростелекома» выбрали 13 тысяч калужан

«Ростелеком» интегрирует онлайн-кассу в интернет-магазин

ВТБ в Калуге подключил к Единой биометрической системе два офиса

Исследование ВТБ: мужчины тратят на треть больше женщин

Опросы
С этого года в Калужской области поменялась схема утилизации отходов. Вывозом мусора теперь занимается «Калужский региональный экологический оператор». Это же предприятие принимает плату с населения. Как вы оцениваете первые месяцы после проведения реформы? 
 
Новости Обнинска
Блоги

Хорошая музыка - Мы заблудились, похоже, в самом начале игры...

drughunter 17 фев 2019 20:26

Юмор и флуд - Севастополь наш?

Viktorch1311 13 фев 2019 16:41

ЧК - Чудо

Viktorch1311 20 янв 2019 19:41

ЧК - Налоги 2

Viktorch1311 20 ноя 2018 14:21

Новости партнеров

В какой страховой компании лучше работать?

Жидкая резина - новое поколение гидроизоляционных материалов

Нейлоновые протезы

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.


Реклама