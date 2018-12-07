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Очки Silhouette — премиальная продукция австрийского бренда в интернет-магазине «Слепая курица»

07.12.2018 08:38 0 69
Очки Silhouette — премиальная продукция австрийского бренда в интернет-магазине «Слепая курица»

Для близоруких или дальнозорких людей очки — это аксессуар постоянного применения. От него нельзя отказаться в угоду поменявшемуся облику — без очков человек просто перестанет что-либо различать. Поэтому очень важно, чтобы очки для постоянного ношения были качественными и одновременно стильными.

В магазине «Слепая курица» по ссылке https://slepayakurica.ru/silhouette/ можно приобрести очки Silhouette — конструкции австрийского производства от знаменитого на весь мир бренда. Какими уникальными особенностями обладают очки этой марки?

Silhouette — разнообразие форм и высочайшая прочность

В 2004 году бренд Silhouette получил очень престижную аттестацию. Очки серии Titan Minimal Art удостоились звания очков, произведенных согласно космическим стандартам. Дело в том, что Silhouette TMA идеально подходят даже для астронавтов, работающих в условиях невесомости — это было официально подтверждено комиссией NASA.

Несмотря на то, что далеко не все очки австрийского бренда подходят для использования в космосе, приведенный факт многое говорит о подходе Silhouette к качеству продукции. На сегодняшний день изделия бренда — это:

  • легкие и прочные оправы из эластичного пластика SPX или титан-флекса, обеспечивающие очкам абсолютную надежность на протяжении многих лет ношения;
  • отсутствие шарниров на оправах многих моделей — это не только повышает прочность конструкций, но и дополнительно снижает массу очков;
  • специальное поляризационное покрытие стекол — очки Silhouette не только не бликуют, но и защищены от голубого излучения, кроме того, особые стекла отталкивают воду и остаются устойчивыми к царапинам.

Заслуживает особого упоминания взвешенный подход австрийского бренда к стилю. Silhouette старается предложить подходящие очки всем своим клиентам. Поэтому среди продукции можно отыскать прямоугольные и круглые, овальные и квадратные очки, модели «авиаторы» и «капли», «кошачий глаз» и «бабочки», «вайфареры».

Интернет-магазин «Слепая курица» предлагает своим клиентам максимальный выбор очков от Silhouette. Здесь удастся без труда найти очки для любого типа лица — и приобретение станет не только полезным, но и очень приятным.

«Слепая курица» является официальным дистрибьютором австрийского бренда, поэтому вся продукция в каталоге строго оригинальна. Но при этом стоимость большинства моделей заметно снижена — приобрести очки класса «люкс» можно по достаточно умеренной цене.


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