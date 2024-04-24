Из-за песчаной бури ливийский город стал похож на Марс

Из-за бури в городе Бенгази экстренно оставноили авиасообщение. В правительстве 23 апреля людям разрешили не идти на работу из-за опасности отравления загрязненным воздухом.

Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!