На спасение утопающего форт Боярда потребуется около 44 миллионов евро

Об этом сообщили на радиостанции France Bleu.

Форт обрел популярность после известного одноименного шоу. Сейчас предситавители власти департамента Приморская шаранта объявили о запуске проекта "Спасем форт Боярд".

Форт расположен в Бискайском заливе, который славится своими сильными штормами. За многие годы волны повредили крепость.

Работы по восстановлению планируют начать в 2025 году и закончить в 2028. При этом съемки шоу прекращать не намерены.

Когда все работы завершат, форт Боярд смогут посетить и туристы.