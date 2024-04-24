В России рухнувшая стена раздавила припаркованную машину

Инцидент произошел в городе Березовский под Екатеринбургом. Об этом пишет e1.ru.

К счастью, в раздавленной в лепешку машине не было людей.

Судя по данным некоторых СМИ, люди давно просили отремонтировать ограждение, но их просьбы игнорировали.