В Екатеринбурге коммунальщик спас бабушку, запертую на балконе 11 этажа

Николай Колпаков ринулся спасать женщину без страховки. О том, что пенсионерку запер ее 2-летний внук, он узнал из чата жильцов.

Смельчак залез на балкон к женщине через соседей. Об этом пишет Е1.ru.

Герой рассказал, что ему было страшно, но он не мог поступить иначе, так как два человека плакали и нуждались в быстрой помощи. Ему удалось открыть дверь отверткой.

Позже стало известно, что у Николая был опыт промышленного альпинизма.