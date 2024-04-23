НАСА сообщило о новой форме жизни, которая может уничтожить все человечество

Неизвестную субстанцию нашли космонавты. Они соскребли ее со стенки МКС. Об этом информирует KP.RU со ссылкой на НАСА.

Плохо пахнущая масса оказалась бактерией-мутантом. Она образовалась из безобидной бактерии, которая провоцирует заболевания ЖКТ. Это произошло из-за радиации и замкнутого пространства.

После мутации бактерия приобрела пугающие свойства. Она может быстро размножаться, выживать практически во всех условиях и убивать. Во время опыта она уничтожила всех насекомых.

Медики уверены, что если бактерия попадет на землю, то людям будет угрожать большая опасность.