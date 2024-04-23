В России сотрудники хлебокомбината подрались батонами из-за дамы

Инцидент произошел в Подольске. Об этом сообщает Телеграм-канал "Baza".

Мужчины вступили в словесную перепалку и не смогли договориться. Один из них взял поднос со свежим хлебом и бросил в оппонента. Судя по данным источника, конфликт произошел из-за женщины.

После этого мужчины стали драться руками, подносами и хлебом.

Другим сотрудникам производства с трудом удалось разнять своих коллег.