В США мужчина держал газонокосилку на подбородке в течение 9 минут

Смельчаку удалось побить мировой рекорд, пишет UPI.

Нового рекордсмена зовут Дэвид Раш. Уроженец штата Айдахо сделал своим хобби побивать различные рекорды из книги Гиннеса.

Как уточняет источник, несколько лет назад он уже пытался побить этот рекорд. Он продержался около 4 минут, но рекорд не засчитали из-за отсутствия в косилке травосборника.