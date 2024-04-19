Появились первые зараженные зомби-вирусом охотники

В Америке врачи впервые диагностировали у людей болезнь CWD. До этого она распространялась только на животных, делала их странными. Зараженные животные становились похожи на зомби. Об этом информирует Neurology.

Уточняется, что умершие охотники ели мясо оленей.

В данный момент оба случая смерти еще расследуются.