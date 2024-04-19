На Сахалине кот сам приходит на процедуры в ветклинику

Первый раз пушистый пациент появился на пороге клиники три года назад. Об этом пишет Телеграм-канал "Сахалинское ветплем агентство".

Врачи заметили бедолагу на обочине. Он был истощен. Пациента привели в порядок, помыли и обработали от паразитов.

После того, как он пришел в себя, его отпустили погулять. Кот не вернулся.

Через год, весной, черный красавец пришел на плановый осмотр.

В этом году кот снова пришел к людям. Судя по словам ветеринаров, он всегда появлялся в начале апреля.

Теперь кота ждут в клинике следующей весной.