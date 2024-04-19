Мужчина, который протестовал с табличкой «Мигранты не преступники», изнасиловал 15-летнюю девочку

Об истории 40-летнего приезжего пишет The Sun.

За надругательство над ребенком мужчине грозит пожизненное лишение свободы.

До этого мужчину часто видели на протестных акциях в поддержку мигрантов. Он приехал из Африки в Великобританию в 2004 году. Судя по его словам, там его жизни грозила опасность.