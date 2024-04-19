В Ростовской области поймали мигранта, убившего байкера на стоянке

О задержании подозреваемого сообщили в пресс-службе полиции Москвы.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что на одной из столичных парковок приезжий мужчина без регистрации зарезал 25-летнего парня.

Судя по предварительным данным, мужчина сделал гостю из ближнего зарубежья замечание. Он указал на то, что парковаться в данном месте запрещено.

После этого мигрант пырнул парня ножом в живот. Медики не смогли спасти его жизнь.

По данным полиции, сейчас беглеца везут в участок.