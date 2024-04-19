В Москве умер 300-килограммовый мужчина, которого медики вытаскивали через окно

Москвич почувствовал себя плохо еще 11 апреля. Он вызвал медиков, но вынести пациента через дверной проход у них не получилось.Об этом информирует Телеграм-канал "112".

Для госпитализации крупного мужчины пришлось спиливать оконные решетки.

Врачам не удалось стабилизировать состояние москвича. Сегодня он скончался.

Соседи рассказали, что он уже 10 лет не выходил из дома.