На Курильских островах медведь украл тарелку супа у туристов

О буром воришке пишет Sakh.online.

Путешественники разбили временный лагерь и стали готовить еду. В большой кастрюле был суп, который привлек хищника.

Люди не испугались косолапого и предложили ему угоститься.

- Открой аккуратненько! Крышку убери, - кричит гостю мужчина.

Медведь неловко схватил зубами стоящую рядом тарелку и убежал в кусты.