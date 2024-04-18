Россиянка попыталась покурить электронную сигарету, открыв дверь самолета в небе

Об инциденте сообщает Телеграм-канал «Краснодар и край».



26-летняя уроженка Санкт-Петербурга выпила перед полетом и стала курить электронку. Бортпроводники сделали ей замечание, а та решила пойти в хвост самолета и открыть дверь прямо во время полета.



Дебоширку пытались скрутить, она несколько раз ударила стюардессу ногой. Самолет экстренно сел в Саратове. Там девушку передали полиции.



На суде она рассказала, что плохо помнит полет. Ей назначили 300 часов обязательных работ.

Телеграм-канал "Краснодар и край" Опубликовано: 18.04.2024 18:09 81