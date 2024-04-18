Пенсионер из Архангельска семь лет совращал внучку

76-летний мужчина приставал к ребенку с 2015 по 2022 год. Об этом информирует РЕН ТВ.

Также стало известно, что извращенец успел развратить еще одну девочку, которая учится в седьмом классе.

Возбуждено уголовное дело. Мужчина свою вину не признает