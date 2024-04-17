Спасатели вывезли стадо свиней и коз из зоны подтопления

Современный Ноев ковчег организовали в Оренбургской области. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Оренбургской области.

Животных перевозили с помощью плавающего транспортера. Бедняги остались отрезанными от большой земли на маленьком островке суши.

Позже спасатели рассказали, что животные не смогли бы самостоятельно выбраться из плена и погибли бы от нехватки пищи.