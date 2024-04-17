В Индонезии людей эвакуировали из-за проснувшегося вулкана

Об извержении информирует ТАСС со ссылкой на данные национального агентства Индонезии.

Вулкан Руанг находится в 100 километрах от города Мандао. За сутки он извергался три раза.

Из-за стихийного бедствия пришлось эвакуировать 828 человек. Пострадавших нет.

Людям запретили приближаться к горе на расстояние ближе четырех километров.