В Португалии нашли мертвого туриста при странных обстоятельствах

О трагической истории британского путешественника сообщает Correio da Mana.

Как стало известно, мужчина поехал на отдых вместе с другом. Именно он сообщил полицейским о кончине 35-летнего приятеля, а затем исчез.

Британца нашли на полу в туристических аппартаментах. Вокруг было много рвоты.

Расследование продолжается.