В Туле метровый крокодил сбежал из квартиры

Крокодил по имени Гоша выбежал в открытую дверь. Об этом сообщает Телеграм-канал Mash.

Хозяева беглеца уверяют, что их любимец никогда не ел живой корм и не проявляет агрессию. Однако они предупредили, что трогать рептилию не стоит. Также попросили не подпускать к Гоше собак.

В данный момент его ищут.