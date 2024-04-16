В Таиланде мужчина купил в ресторане акулу и выпустил ее в море

История спасения разыгралась в заведении с китайской кухней. Об этом пишет The Independent.

23-летний Виктор Сэлмон объяснил свой поступок желанием поплавать рядом с хищницей. Инструктор по плаванию всегда мечтал увидеть акулу при погружении, но ему не удавалось это сделать.

Он отдал за акулу 700 батов ( около 2 тысяч рублей).

Он выпустил хищницу в Сиамский залив. Позже он признался, что надеется когда-то встретить ее снова.