В Ингушетии 13-летний мальчик погиб из-за обстрела машины

О происшествии сообщает Телеграм-канал SHOT. Трагедия произошла в селе Инарки.

Ребенок играл в телефон на заднем сиденье. В это время его дядя выпивал со знакомым на его загородном участке. Между ними возник конфликт.

В какой-то момент хозяин дома достал ружье и стал стрелять по «Фольксвагену». Он не знал, что в машине сидит мальчик.

У ребенка были огнестрельные ранения картечью в живот. Медикам не удалось его спасти.

Стрелявший мужчина сам сдался полиции. Ему грозит 20 лет колонии.