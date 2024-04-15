В Индии 13-летняя девочка спасла племянницу от обезьян с помощью умной колонки

О героическом поступке маленькой девочки по имени Никита пишет People.

Дикие и агрессивные обезьяный проникли в дом, когда дети были одни. Они стали крушить мебель, ломать вещи. Ребенок испугался, к тому же, рассвирипевшие животные могли наброситься на девочек в любой момент.

Никита в этот момент взяла контроль над ситуацией на себя и включила на умной колонке собачий лай.

Животные испугались звуков и выбежали из дома.