В России упали в цене автомобили с пробегом

О снижении цен на 4% по сравнению с февралем сообщает «Коммерсант» со ссылкой на информацию «Авто.ру».

По данным источника, цены стали снижаться в марте. Такая же тенденция наблюдается и у автодилеров. Цена на подержанные машины упала до 2,1 миллиона рублей.

Схожую динамику демонстрировали и автодилеры: в марте средний ценник на подержанные авто у них снизился на 2,5 процента, до 2,1 миллиона рублей.

Как уточнил директор по развитию «Авто.ру Бизнес» Даниил Шкурыгин, предложение при снижении цены росло. У частников прирост составил 6%, а у дилеров 3%.

Самый большой прирост специалисты отметили в апреле. Количество предложений увеличилось на 17,2% по сравнению с 2023 годом.