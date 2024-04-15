У директора московской фирмы нашли беспилотник «Баба Яга»

Телеграм-канал Baza сообщает, что в одном из офисов на улице Партизанской в Москве нашли дрон. Судя по данным источника, такой беспилотник используют украинские военные.

Дрон «Баба Яга» сотрудники ФСБ и ЦПЭ нашли во время оперативно-розыскных мероприятий.

Сейчас беспилотник изъяли. С хозяином фирмы проводят беседу, в ходе которой пытаются выяснить, зачем ему понадобилась такая техника.